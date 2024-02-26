Schulterschluss für KI: Joint Venture für Telco-spezifisches LLM

Deutsche Telekom, die e& Group, die Singtel, SoftBank Corp. und SK Telecom (SKT) wollen ein Joint Venture gründen. Darauf haben sie sich beim Gründungstreffen der Global Telco AI Alliance (GTAA) auf dem MWC 2024 verständigt.

Über das Joint Venture Company wollen die fünf Unternehmen ein auf digitale Assistenten im Kundenservice zugeschnittenes Large Language Modell (LLM) entwickeln. Das spezielle LLM soll Telekommunikationsunternehmen dabei unterstützen, Dialoge mit Kund*innen durch digitale Assistenten und Chatbots zu verbessern.

Das Modell wird zunächst für die Sprachen Englisch, Deutsch, Koreanisch, Japanisch und Arabisch trainiert. Eine Erweiterung auf weitere Sprachen ist möglich.

"Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden immer den bestmöglichen Service bieten. Künstliche Intelligenz hilft uns dabei. Bereits heute beantwortet Generative KI in Deutschland monatlich mehr als 100.000 Kundenanfragen. Durch die Integration von großen branchenspezifischen Sprachmodellen wird unser Chatbot ‚Frag Magenta‘ noch menschenzentrierter: KI personalisiert die Dialoge zwischen Kundinnen und Kunden und Chatbots. Und unser Joint Venture bringt Europa und Asien näher zusammen“, sagt Claudia Nemat, Vorstand für Technologie und Innovation der Deutschen Telekom.

An dem Treffen nahmen teil: Chey Tae-won, Vorstandsvorsitzender von SK, Ryu Young-sang, CEO von SKT, Tim Höttges, CEO der Telekom, Claudia Nemat, Vorstandsmitglied der Telekom für Technologie und Innovation, Hatem Dowidar CEO e& Group, Yuen Kuan Moon, CEO der Singtel Group und Tadashi Iida CISO von SoftBank.

Im Vergleich zu allgemeinen Sprachmodellen, die auf Generativer KI beruhen, sind branchen-spezifische LLMs besser auf den Telekommunikationsbereich abgestimmt. Sie können die Absicht von Kundinnen und Kunden besser verstehen. Es wird für Telekommunikationsunternehmen damit einfacher, hochwertige Generative KI-Modelle effizient und schnell einzusetzen.

Das wird die KI-Transformation verschiedener Telekommunikationsdienstleistungen, einschließlich des Kundenservices, beschleunigen.

Das neue Unternehmen soll zudem innovative KI-Anwendungen bereitstellen, die auf die Bedürfnisse der Mitglieder der Global AI Telco Alliance in ihren jeweiligen Märkten zugeschnitten sind. Damit können sie einen Kundenstamm von rund 1,4 Milliarden Menschen in 50 Ländern erreichen. Die Telekom verfügt über rund 250 Millionen Kunden in zwölf Ländern, darunter Deutschland und die USA. Die e& Gruppe hat 169 Millionen Abonnenten in 16 Ländern des Nahen Ostens, Asiens und Afrikas, während die Singtel Gruppe 770 Millionen Abonnenten in 21 Ländern hat, darunter Australien, Indien und Indonesien.

Es ist geplant, das Joint Venture noch in diesem Jahr zu gründen.

Training des Modells bereits gestartet

In den vergangenen Monaten haben Telekom und SK Telecom, wie im Oktober angekündigt, mit dem Training des LLM begonnen. Dafür wurden Daten aus Chats des Kundenservice aufbereitet und für einen datenschutzkonforme Gebrauch pseudonymisiert.

Hintergrund: Tarif- und Vertragsmodelle, Informationen zu spezieller Hardware wie dem Router beispielsweise (z.B. Wie mache ich einen Reset?) finden sich eher seltener in den allgemeinen Trainingsdaten der großen Modelle.

Aber genau diese Inhalte muss ein Telco-Bot kennen, um diese spezifischen Anliegen zu verstehen, zusammenzufassen und zu beantworten. Dieses gezielte Training stellt also sicher, dass das Modell die Sprache und die Bedürfnisse von Telekommunikationsbetreibern versteht. Das ebnet den Weg für verbesserte, personalisierte und effiziente Kundenerfahrungen.

Zitate der einzelnen Unternehmen:

„Wir als Telcos müssen maßgeschneiderte LLM für unsere Branche entwickeln, um den Telco-Betrieb effizienter zu gestalten, was naheliegend ist. Unser Ziel ist es, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, indem wir die Beziehungen zu unseren Kunden neu definieren. Die Global Telco AI Alliance bringt Synergieeffekte für ihre Mitglieder. Sie ermöglicht ihnen, durch Teamarbeit mehr zu erreichen", sagte Ryu Young-sang, CEO von SKT.

"Dies ist ein monumentaler Schritt für die e&-Branche und für die Telekommunikationsbranche insgesamt. Von der Optimierung der Kundensupport-Interaktionen bis hin zur Ermöglichung personalisierter Empfehlungen wird dieser mehrsprachige LLM die Art und Weise revolutionieren, wie Unternehmen mit Kunden interagieren", sagte Dena Almansoori, Group Chief AI and Data Officer, e& group. "Wir freuen uns darauf, in Zusammenarbeit mit unseren Partnern der Global AI Telco Alliance sowohl die Gegenwart als auch die Zukunft der Kundenbindung zu gestalten und neue Maßstäbe für Effizienz und Innovation in der gesamten Telekommunikationslandschaft zu setzen, um unsere Kunden besser zu bedienen und eine sinnvolle Wirkung zu erzielen."

„Dies verspricht nicht nur für uns bei Singtel ein Wendepunkt zu sein, sondern für jedes Telekommunikationsunternehmen da draußen, das sein Kundenerlebnis über begrenzte automatisierte Antworten und generische Chatbot-Interaktionen hinaus verbessern möchte. Dieser mehrsprachige LLM, der auf Telekommunikationsunternehmen zugeschnitten ist, wird die Chatbot-Fähigkeiten mit relevanten Antworten auf technische Fragen von Kunden erheblich erweitern und Servicemitarbeitern die Möglichkeit geben, sich mit komplexeren Kundenproblemen zu befassen, und wir beabsichtigen, dies in der gesamten Singtel Group einzusetzen. Mit führenden Telekommunikationsunternehmen aus drei verschiedenen Kontinenten, die an diesem innovativen Modell arbeiten, wäre diese beispiellose Anstrengung zur Skalierung der KI-Entwicklung für die Telekommunikationsbranche nicht möglich gewesen, wenn wir uns alle für einen Alleingang entschieden hätten." Yuen Kuan Moon, Group Chief Executive Officer, Singtel.

Hideyuki Tsukuda, Executive Vice President & CTO der SoftBank Corp. sagte: "Durch eine starke Allianz mit Branchenführern machen wir uns auf den Weg, die globale Kommunikation zu revolutionieren, die Servicequalität zu verbessern, ja zu revolutionieren. Wir leiten eine neue Ära der technologischen Innovation auf Basis von KI ein. Gemeinsam können wir die Zukunft der Telekommunikation gestalten und Gemeinschaften auf der ganzen Welt mit nahtloser Konnektivität und unbegrenzten Möglichkeiten versorgen.

Themenspecial MWC

Nähere Informationen zu den einzelnen Themen finden Sie unter www.telekom.com/mwc .



Magenta Keynote streamen

Bleiben Sie gespannt. Claudia Nemat meldet sich mit der „Magenta Keynote“ live aus Barcelona am 26. Februar, um 14:00 Uhr.

Den Stream können Sie unter www.telekom.com/medien verfolgen.



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Erleben Sie unsere Produkte und Dienstleistungen live. Vom 26. bis 29. Februar 2024 finden Sie die Deutsche Telekom in Halle 3 auf dem Stand 3M31. Wir freuen uns auf Sie.

Alle Veranstaltungen werden live gestreamt.

Bühnenprogramm und Events: mwc.telekom.com

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