Telekom ist erneut wertvollste deutsche Marke

Die Deutsche Telekom behauptet ihre Spitzenposition und ist erneut die wertvollste deutsche Marke. Das belegt die heute erschienene BrandZ-Studie „Top50 Most Valuable German Brands“ von Kantar. Der aktuelle Markenwert beläuft sich laut Studie auf 73,5 Milliarden US-Dollar, dem höchsten in der Geschichte des Unternehmens. Damit macht die Telekom einen beachtlichen Anteil von 18 Prozent am Gesamtwert des Rankings aus. Sie rangiert mit deutlichem Abstand vor SAP (51,5 Mrd. US-Dollar), Siemens (28,2), Mercedes-Benz (23,6) und BMW (23,3). Im Vergleich zu 2023 (67,2) wächst der Markenwert des Konzerns um 9 Prozent. Seit 2020 (44,9) stieg der Markenwert laut dieser Studie um 64 Prozent.

„Dank einer unglaublichen Teamleistung ist unsere Marke auf einem neuen Level angekommen. Das ist für den Konzern ein riesiger Erfolg und freut mich besonders. Nun müssen wir alles dafür tun, weiterhin erfolgreich zu agieren“, erklärt Telekom Markenchef Ulrich Klenke. „Die Marke zahlt auf den Unternehmenserfolg ein. Sie ist dazu da, das Geschäft zu beflügeln. Daher werden wir gemeinsam mit den Geschäftseinheiten weiterhin alles daransetzen, die Markenerfolge zu kapitalisieren.“

Qualitätsmarke mit hohem Vertrauen

Das erfolgreiche Abschneiden unterstreicht die positive Unternehmensentwicklung auf Grundlage nachhaltiger Investitionen und einer erfolgreichen Dachmarkenstrategie. Neben Finanzkennzahlen fließen in die BrandZ-Studie zudem die Meinung von Verbraucher*innen ein. Demnach sei die Deutsche Telekom eine der beliebtesten und ikonischsten deutschen Marken, beurteilen die Expert*innen. Sie genieße ein hohes Vertrauen bei Verbrauchern und Verbraucherinnen mit einem Consumer-Trust-Index-Wert von 109. Dank der Qualität ihrer Netzte und Services verbinde sie die Menschen zuverlässig. Die Marke sei zudem die Top-of-Mind-Brand im Telekommunikationsmarkt und habe ihre einzigartige Positionierung kontinuierlich weiterentwickelt. Laut der Studienergebnisse habe dazu vor allem auch die klare Positionierung gegen Hass im Netz beigetragen. Die Studie und eine ausführliche Analyse finden Interessierte hier .

Über Kantar BrandZ

Kantar ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Marketingdaten und Marketinganalysen. Mit der BrandZ-Studie quantifiziert Kantar den Beitrag von Marken zur finanziellen Leistung von Unternehmen. Die globalen und lokalen Markenbewertungsrankings kombinieren analysierte Finanzdaten mit umfassendem Markenwert-Research. So wird die Wahrnehmung von Befragten mit der finanziellen Performance kombiniert und führt so zur Ermittlung des Markenwerts. Seit 1998 hat BrandZ auf der Grundlage von Interviews mit 4,2 Millionen Verbraucher*innen für 21.000 Marken in 54 Märkten Erkenntnisse zum Markenaufbau geteilt. Der BrandZ-Report „Top 50 Most Valuable German Brands“ stützt sich auf die Meinungen von mehr als 96.666 Befragten zu 2.004 Marken in 160 Kategorien.

Markentrend auf Rekordniveau

Den positiven Markentrend der Deutschen Telekom bestätigen neben den aktuellen Ergebnissen auch weitere Erhebungen. Bereits im Januar 2024 konnte das Unternehmen laut „Brand Finance Global 500“ als wertvollste Telco-Marke der Welt und wertvollste Unternehmensmarke in Europa punkten. Im Gesamtranking rückte die Telekom erstmals weltweit in die Top 10 vor und rangiert auf einem starken neunten Rang.

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