Telekom präsentiert FAN FEST EURO 2024 mit Ed Sheeran, Nelly Furtado, Mark Forster und Dylan

Was für ein musikalisches Highlight zur EURO 2024: Ed Sheeran, Nelly Furtado, Mark Forster und Dylan kommen zum FAN FEST EURO 2024 – unterstützt von der Deutschen Telekom als Hauptpartner. Zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft feiern die Stars gemeinsam mit rund 90.000 Gästen im Herzen von München.

Das FAN FEST EURO 2024 steigt am 12. Juni auf der Theresienwiese. Karten sind ab dem 28. März, 10 Uhr, über Eventim erhältlich und kosten 95 Euro zzgl. Gebühren. Die Telekom bietet ihren Privatkundinnen und -kunden im Rahmen ihres exklusiven Treueprogramms Magenta Moments bereits ab Dienstag, 26. März, 10 Uhr bis Donnerstag, 28. März, 10 Uhr , Prio Tickets an. Und für alle, die nicht vor Ort sein können, wird das Unternehmen das Fan-Fest live, exklusiv und im kostenlosen Livestream auf MagentaMusik oder bei MagentaTV zeigen.

Größtes Kultur-Event zur EURO 2024

Den Anstoß für das größte Kultur-Event zur EURO 2024 gaben Turnierdirektor Philipp Lahm gemeinsam mit EM-Botschafterin Celia Šašić. „Fußball und Musik bringen Menschen zusammen. Genau das stärkt unsere Zivilgesellschaft und unsere Demokratie“, sagt Philipp Lahm. „Dank starker Partner wie der Deutschen Telekom, dem Konzertveranstalter FKP Scorpio , der Eventagentur PRO EVENTS und meiner Heimatstadt München können wir den Menschen ein weiteres Highlight zu fairen Eintrittspreisen bieten.“

Das FAN FEST EURO 2024 ist eine Premiere in der Münchner Stadtgeschichte. Erstmals wird die Münchner Theresienwiese für einen solchen Kultur-Großevent als Location genutzt, bei dem bis zu 90.000 Gäste dabei sein können. Neben den Musikstars werden auch Philipp Lahm und Celia Šašić während des Programms als Gäste auf der Bühne stehen. Darüber hinaus sind weitere Auftritte von Fußball-Persönlichkeiten geplant. Fan-Aktionen auf dem Gelände und auf der Bühne sorgen für weitere Unterhaltung. Kulinarisch lockt ein breites Gastroangebot. Weitere Infos unter eurofanfest.de.

Festivalstimmung mit Ed Sheeran, Nelly Furtado, Mark Forster und Dylan

Das Musikprogramm eröffnet Dylan mit ihrem energetischen Pop. Dylan mag noch am Anfang ihrer Karriere stehen, doch Wembley grüßt schon aus der Ferne. Vorher macht sie noch einen kleinen Umweg über die Theresienwiese. Danach tritt mit Mark Forster ein Künstler auf, der sowohl auf den Bühnen als auch in der Fankurve deutscher Arenen zu finden ist. Der Erfolg seines Schaffens ließe sich an sechs Alben ganz oben in den Charts, umjubelten Auftritten oder renommierten Musikpreisen messen. Das alles ist für den sympathischen Singer-Songwriter aber vermutlich nicht so wichtig wie gute Musik und seine Liebe zum 1. FC Kaiserslautern.

Musikerin und Songwriterin Nelly Furtado kann weltweit über 20 Milliarden Streams und über 35 Millionen verkaufte Alben vorweisen. Sie hat Arenen auf der ganzen Welt ausverkauft, zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter mehrere Grammys, und wurde so zu einer der einflussreichsten und beliebtesten Stimmen der gegenwärtigen globalen Musikkultur. Furtado hat aber nicht vor, sich auf ihren Erfolgen auszuruhen: Die Kanadierin hat in den vergangenen Monaten viel Zeit im Studio zugebracht und ihre Fans dürfen schon in diesem Jahr neue Musik von ihr erwarten.

Den Abschluss bestreitet mit Superstar Ed Sheeran ein weiterer Fußball-Fan: Der Ausnahmemusiker hat bislang mehr als 45 Millionen Alben verkauft, mehrere Grammys sowie unzählige Auszeichnungen eingefahren und mit seinen umjubelten Stadion-Tourneen Musikgeschichte geschrieben. Ed Sheeran hat so ziemlich alles erreicht, was möglich ist – und seinem Lieblingsclub Ipswich Town immer die Treue gehalten. Vielleicht ist diese Nahbarkeit neben der Musik ein Teil seiner Faszination, die sein siebtes Studioalbum „Autumn Variations“ noch weiter befeuert hat.

Exklusive Magenta Moments-Angebote

Die Telekom bietet bereits vor dem offiziellen Vorverkaufsstart ihren Privatkundinnen und -kunden von Dienstag, 26. März, 10 Uhr bis Donnerstag, 28. März, 10 Uhr einen Presale über Magenta Moments an. Privatkundinnen und -kunden erhalten mit dem exklusiven Treueprogramm regelmäßig Vorteile von Partnern, zum Beispiel aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming, Shopping oder Reisen.

Die Prio Tickets sind essenzieller Bestandteil von Magenta Moments. Alle Angebote sind innerhalb der MeinMagenta App über das Herz-Symbol in der unteren Menüleiste zu finden. Die MeinMagenta App können sich alle Privatkundinnen und -kunden der Telekom im App Store oder Google Play Store kostenfrei herunterladen.

Der offizielle Ticketverkauf über Eventim, für den die Vorregistrierung ab 21. März möglich ist, startet am Donnerstag, den 28. März, um 10 Uhr. Eine Vorregistrierung ist nötig, um am zweistündigen Eventim-Presale teilzunehmen, bevor eventuelle Restkontingente an diesem Tag ab 12 Uhr in den freien Verkauf gehen werden.

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