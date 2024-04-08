Digitale Verwaltung: Telekom digitalisiert Gremienarbeit

Die gpaNRW, die Akkreditierungsstelle des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW), hat den Einsatz des digitalen Kommunikationstools Linkando für die Gremienarbeit der öffentlichen Hand genehmigt. Diese Entscheidung ist ein Meilenstein in der Digitalisierung des öffentlichen Lebens in Deutschland. Die Telekom bietet Linkando an und ist damit der einzige Anbieter einer Gesamtlösung zur digitalen Zusammenarbeit, die für den öffentlichen Sektor freigegeben sind. Mit der neuen Lösung können die bisherigen Präsenzsitzungen digital abgehalten werden, wie zum Beispiel Ratssitzungen oder Bürgerbeteiligungen in der öffentlichen Verwaltung. Behörden und öffentliche Verbände können damit schneller und flexibler zusammenarbeiten.

Präzedenzfall für andere Länder

Die Zulassung von Linkando für öffentliche Ausschusssitzungen bedeutet einen wichtigen Durchbruch in Sachen Digitalisierung im öffentlichen Bereich. NRW ist das erste deutsche Bundesland, das einen solchen Dienst zulässt. Damit setzt das Bundesland einen Präzedenzfall für andere Länder, die innovative Lösungen für eine effiziente, digitale Verwaltung einsetzen wollen. Diese Ankündigung folgt auf die Verabschiedung der Digitalsitzungsverordnung (DigiSiVO) des Landes im vergangenen Jahr, die als erstes Bundesland den gesetzgeberischen Weg zu digitalisierten öffentlichen Ausschüssen ebnete.

Partner für digitale Zusammenarbeit: MagentaBusiness Collaboration

Linkando ist eine Erweiterung von Zoom X und Teil des MagentaBusiness Collaboration Portfolios der Deutschen Telekom. Diese Suite bietet eine umfassende Lösung für rechtskonforme digitale Gremienarbeit in Deutschland aus einer Hand. Die Telekom gibt öffentlichen Stellen die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um Gremiensitzungen sicher und effizient in der digitalen Welt durchzuführen.

