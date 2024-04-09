Telekom veranstaltet zweiten Equal eSports Cup für mehr Chancengleichheit

Der Equal eSports Cup geht in die zweite Runde. Das Finale des League of Legends-Turniers 2024 für Frauen und nicht-binäre Menschen findet auf der Gamescom in Köln (21.-25.08.) statt. Die größte Gaming-Messe der Welt wird dem Equal eSports Cup eine spektakuläre Kulisse bieten. Ausrichter ist die Deutsche Telekom mit ihren Partnern SK Gaming, esports player foundation (epf) und League of Legends-Publisher Riot Games. Damit setzt das Unternehmen seine Initiative für mehr Gleichberechtigung und Vielfalt kontinuierlich fort.

Mit der Austragung des Finales auf der Gamescom schafft die Telekom ein Novum. Die Matches werden live am Messestand von SK Gaming ausgetragen. Das verspricht Spitzensport und Nervenkitzel hautnah. Antje Hundhausen, Schirmherrin des Cups und Initiatorin von #equalesports bei der Deutschen Telekom, erläutert die Neuausrichtung: „Nach dem überwältigenden Erfolg des ersten Equal eSports Cups sind wir stolzer denn je, in die zweite Runde zu gehen. Die Ausrichtung des Finales auf der Gamescom ist für uns ein strategisch wichtiger Schritt. Mit dieser Entscheidung möchten wir die Turnier-Reihe für noch mehr Menschen sichtbar machen und die Botschaft von Gleichberechtigung und Vielfalt im eSport auf einer noch breiteren Plattform verbreiten. Die Präsenz auf der Gamescom zahlt auf unsere kontinuierlichen Bemühungen ein, eSports zu einem inklusiveren Raum zu machen, in dem alle, unabhängig von Geschlecht oder Identität, glänzen können.“

Neue Ligastruktur und hochkarätige Besetzung

Auch in diesem Jahr ist der Equal eSports Cup hochkarätig besetzt. Unter den acht bereits eingeladenen und bestätigten Teams befinden sich alte Bekannte und neue Gesichter etablierter eSports-Organisationen: SK Avarosa (Siegerteam 2023), NNO, G2 Hel, BDS Valkyries, MAD Lions KOI Female, La Solary Académie, Vitality Rising Bees und GO Aurora. Anika "Ryxcales" Wolter, Mitglied des Equal eSports Council sowie Analystin und eSports Host, wird die Turnierserie als Casterin begleiten. Zudem haben zwei weitere Teams die Gelegenheit, Teil des Wettbewerbs zu werden. Im Rahmen der Open Qualifier am 27. und 28. April 2024 können sich speziell ambitionierte Frauen und nicht-binäre Spieler*innen qualifizieren.

Die Saison beginnt am ersten Maiwochenende, verteilt auf die ersten drei Spieltage vom 3. bis 5. Mai 2024. Die Mitglieder von SK Avarosa sind hoch motiviert, ihren Titel zu verteidigen. Lily aka GWolfieG erklärt: „Der Equal eSports Cup ist ein echter Durchbruch für Frauen und nicht-binäre Menschen in der League of Legends-Szene. Wir werden alles geben, den Titel gegen die auch in diesem Jahr stark besetzten Teams zu verteidigen.“

Equal eSports Cup für mehr Chancengleichheit

Der Equal eSports Cup ist das größte League-of-Legends-Turnier für Frauen und nicht-binäre Personen im DACH-Raum. Der Wettbewerb wurde von der Deutschen Telekom in Zusammenarbeit mit Riot Games, SK Gaming und der esports player foundation ins Leben gerufen. Durch die Förderung von Talenten unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Kultur oder sozialem Status möchte die Telekom mit ihren Partnern die eSports-Szene nachhaltig verändern und für mehr Inklusion und Chancengleichheit sorgen.

Für Jörg Adami, Co-Founder der esports player foundation, ist der Equal eSports Cup ein Meilenstein für Gleichberechtigung im eSports: „Wir sind wahnsinnig stolz darauf, was wir mit dem Startschuss des Equal eSports Cup in 2023 bereits erreicht haben. Viele namhafte Organisationen haben Teams gegründet, in denen Frauen und nicht-binäre Personen spielen. Diese Teams geben den Spieler*innen die Chance, auf ihre Fähigkeiten aufmerksam zu machen und sich weiterzuentwickeln. Mit dem diesjährigen Cup möchten wir erneut hochklassigen Sport bieten und der Gleichberechtigung und Inklusion im eSports mehr Gewicht verleihen.“

Alexander T. Müller, CEO von SK Gaming, ergänzt: „In den letzten Jahren konnten wir maßgeblich dazu beitragen, Spielerinnen und nicht-binären Spieler eine Plattform zu bauen, mit der sie kompetitiv wachsen konnten. Nun liegt unser Fokus verstärkt darauf, das Leistungsniveau zu steigern. Alles ist darauf ausgerichtet, inklusiv mit dem Thema umzugehen und kein Paralleluniversum zu schaffen. Wir sind auf einem sehr guten Weg und verfolgen langfristige Ziele.“

Equal eSports Cup im Livestream

Die Teams und Teilnehmer*innen gewinnen vor allem eins: Eine Bühne für ihre Skills und die Chance, sich in einer männlich dominierten Pro-Player-Szene zu etablieren. Zudem erhält das erstplatzierte Team 5.000 Euro, das Zweitplatzierte 2.500 Euro, das Drittplatzierte 1.750 Euro und das Viertplatzierte 750 Euro. Das Gewinnerteam wird mit dem Equal eSports Cup als Pokal ausgezeichnet. Die Übertragung des Open Qualifiers und des Offline-Finales erfolgt über den Twitch-Kanal der esports player foundation unter www.twitch.tv/esportsplayerfoundation . Interessierte können sich auf der offiziellen Website anmelden. Dort finden sich auch alle Termine für das Open Qualifier-Turnier. Spieler*innen und Teams können sich im offiziellen Discord zusammenschließen.

Informationen zum Equal eSports Cup:

www.equal-esports.com/events/equal-esports-cup

Informationen zur Initiative: www.equal-esports.com

Informationen zu den Partnern: www.esportsplayerfoundation.org ; www.sk-gaming.com ; www.riotgames.com

Bildmaterial: https://bit.ly/equalesports

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