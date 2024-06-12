Deutsche Telekom führend bei KI-Diensten auf Microsoft-Clouds

Die Branchenanalysten von ISG haben die Dienste für generative Künstliche Intelligenz von Deutscher Telekom und T-Systems als „führend“ eingestuft. In der Studie ISG Provider Lens™ “Microsoft Cloud Ecosystem 2024“ erreichten die beiden Unternehmen den “Leader“-Status in Deutschland für Microsoft Clouds – die Telekom für Kunden aus dem Mittelstand, T-Systems für große Unternehmen. Zu den Microsoft Clouds zählen Azure, Microsoft 365 und Dynamics 365.

T-Systems setze mit Compliance-konformen Lösungen und innovativen Services Maßstäbe für Generative-KI-Projekt schon in der frühen Marktphase, so die Studie. Der IT-Dienstleister biete mit den M365 Managed AI Cognitive Services und dem M365 Managed Copilot bereits hoch entwickelte KI-Anwendungen an. T-Systems erhielt den “Leader“-Status für Microsoft Cloud Ecosystem – für “Managed Services for Azure – Large Market“, “Microsoft 365 Services – Large Market“ und “SAP on Azure Services“.

Zur Telekom schreibt die Studie: „Die Deutsche Telekom investiert in Ressourcen, verfügt über Methodenkompetenz und Branchenexpertise, konzipiert Lösungen und bietet dem Mittelstand in Deutschland eine zentrale Anlaufstelle für Copilot-Lösungen, GenAI, LLM und mehr.“ Außerdem differenziere sich die Telekom durch eine starke TK-Integration von Microsoft Teams mit einer hochintegrierten Telefonielösung und Mobiltelefonie. Die Telekom hat das vierte Mal in Folge den “Leader“-Status für Microsoft Cloud Ecosystem Services erreicht – für “Managed Services for Azure – Mid Market“, “Microsoft 365 Services – Mid Market“, “Power Platform Services“ und “Dynamic 365 Services“.

Mehr zur Telekom und dem Report ISG Provider Lens™ “Microsoft Clouds Ecosystem 2024“

Den Report zu T-Systems herunterladen .

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil

Über T-Systems: Unternehmensprofil