Exklusiv bei der Telekom: FAN FEST EURO 2024 mit Ed Sheeran, Nelly Furtado, Mark Forster, Dylan und Tim Bendzko

Musikalische Einstimmung auf die Heim-EM: Ed Sheeran, Nelly Furtado, Mark Forster, Dylan und Tim Bendzko werden am 12. Juni beim FAN FEST EURO 2024 über fünf Stunden auf der Münchner Theresienwiese ein Festival der Extraklasse spielen. Und das nur zwei Tage vor dem Anpfiff des EM-Eröffnungsspiels Deutschland gegen Schottland in der Allianz Arena. Die Veranstaltung wird von der Telekom nicht nur als Hauptpartner unterstützt, sondern auch exklusiv und im kostenlosen Livestream auf MagentaMusik oder bei MagentaTV und den Social-Media-Kanälen Facebook und TikTok gezeigt.

„Bei dem Line-up ist für jeden etwas dabei“, sagt Telekom-TV-Chef Arnim Butzen. „Ich bin sicher, dass die Stimmung sowohl auf dem Festivalgelände als auch vor den Bildschirmen außergewöhnlich sein wird. Wir sorgen dafür, dass alle Musik- und Fußballfans im wahrsten Sinne unseres EURO-Mottos ‚ voll dabei ‘ sein können.“

Die Theresienwiese wird erstmals als Location für ein Konzertgroßereignis genutzt. Erwartet werden bis zu 60.000 Gäste.

Fünf Superstars treten auf – Livestream ab 18 Uhr

Das FAN FEST EURO 2024 bietet Konzerte von fünf nationalen und internationalen Stars im Herzen von München. Tim Bendzko eröffnet das Programm. Der Berliner Singer-Songwriter wird unter anderem den offiziellen MagentaTV EM-Song „KOMM SCHON!“ zum Besten geben. Weiter geht es mit der britischen Pop-Senkrechtstarterin Dylan. Danach steht mit Mark Forster ein seit Jahren gefeierter Sänger und ebenso großer Fußballfan auf der Bühne.

Fußballaffinität hat auch Pop-Ikone Nelly Furtado. Die ausgezeichnete Pop-Sängerin schrieb mit „Força“ bereits den offiziellen Song der Fußball-Europameisterschaft 2004 in Portugal und präsentiert sowohl ihre größten Hits als auch neue Songs. Der kostenlose Livestream auf MagentaMusik oder bei MagentaTV beginnt um 18 Uhr. Die Auftritte aller Künstler*innen werden in voller Länge gezeigt.

Ed Sheeran spielt ab 21.15 Uhr

Den Höhepunkt des FAN FEST EURO 2024 bestreitet Ed Sheeran: Der britische Megastar wird von 21.15 bis 22.45 Uhr rund 90 Minuten auf der Bühne stehen und unter anderem Songs aus seinem aktuellen Studioalbum „Autumn Variations“ performen. Der 33-Jährige ist bekennender Fan des englischen Vereins Ipswich Town, der unlängst in die Premier League aufgestiegen ist. „Ich freue mich sehr, dass ich beim FAN FEST EURO 2024 auftrete“, erklärt Ed Sheeran. „Ich hoffe, ich sehe Euch.“

Resttickets in drei Kategorien

Das Konzertereignis wird von Konzertveranstalter FKP Scorpio und der Eventagentur PRO EVENTS veranstaltet. Es sind noch wenige Resttickets in den Preiskategorien 1 (111,65 Euro (inklusive Gebühren), 2 (99 Euro inklusive Gebühren) und 3 (69 Euro inklusive Gebühren) erhältlich. Diese können über FAN FEST EURO 2024 oder Eventim erworben werden.

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