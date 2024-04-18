„KOMM SCHON!“: Tim Bendzko singt MagentaTV EM-Song

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Der Berliner Singer- und Songwriter Tim Bendzko hat eine Kooperation mit der Telekom geschlossen. Seine neue Single „KOMM SCHON!“, die am 19. April veröffentlicht wird, wird zum offiziellen MagentaTV EM-Song. Der Bonner Kommunikationskonzern wird diesen in der gesamten redaktionellen Berichterstattung während der Fußball-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) einsetzen. „Tim Bendzko hat mit ‚KOMM SCHON!‘ einen sehr emotionalen Song geschaffen, der unser Programm zur EM wunderbar begleiten wird. Da kommt jetzt schon die richtige Stimmung auf“, erklärt MagentaTV-Chef Arnim Butzen.

„Als Künstler und nicht zuletzt als Fußballfan freue ich mich schon sehr auf die EM und die Zusammenarbeit mit der Telekom“, so Tim Bendzko. „Dass ich einen unvergesslichen Fußballsommer mit meiner Musik und in Form von Interviews mitgestalten darf, ist mir eine große Ehre. Ich bin gespannt auf tolle Spiele, eine fantastische Stimmung in den Stadien und während der Übertragungen im ganzen Land.“

Bendzko wird Teil des Telekom-Programms

Die Zusammenarbeit der Telekom mit dem leidenschaftlichen Bayern München-Fan, der als Jugendlicher für seinen Heimatverein 1. FC Union Berlin spielte, beinhaltet aber nicht nur die Integration von „KOMM SCHON!“. Bendzko wird darüber hinaus unter anderem Interviews in den EM-Stadien führen und an der Reaction Show in der Berliner Telekom Fan World/Fanzone teilnehmen. Zudem tritt er am 12. Juni beim FAN FEST EURO 2024 in München unter anderem mit Ed Sheeran und Nelly Furtado auf. Dieses Konzert-Event der Superlative wird exklusiv bei MagentaTV und MagentaMusik gezeigt.

„Wir haben gemeinsam in den EM-Wochen einiges vor“, sagt Arnim Butzen. „Darauf freue ich mich mindestens genauso wie auf ein tolles Turnier.“

„KOMM SCHON!“ steht ab Freitag, 19. April, auf allen gängigen Plattformen zur Verfügung: https://wmg.click/KOMMSCHON

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