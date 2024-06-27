Fußball-EM in Berlin: Starke Vorrunde im Mobilfunknetz der Telekom

Die Vorrunde der Fußball-Europameisterschaft ist vorbei. In der EM-Stadt Berlin wurde gefiebert und gefeiert – und das Handy war immer dabei. Rund ums Olympiastadion und bei den Fanzones am Brandenburger Tor sowie am Platz der Republik gingen während der Gruppenphase vom 14. bis 26. Juni insgesamt über 50.000 Gigabyte Daten durchs Netz der Telekom. Zum Vergleich: Ein Gigabyte entspricht fünf Stunden Video-Streaming in Standard-Auflösung.

Der Tag mit dem höchsten Datenverkehr war der 15. Juni – der Spieltag, an dem Berlin Austragungsort der Partie Spanien gegen Kroatien war. Im Olympiastadion gingen hier rund 4.300 Gigabyte durchs Netz – in den Fanzones waren es mehr als 3.500 Gigabyte. Nur knapp darunter lag der Datenverkehr beim dritten Vorrunden-Spiel in Berlin – der Partie Niederlande gegen Österreich am 25. Juni.

Fans aus dem Ausland

Die Daten zeigen auch: Die Europameisterschaft ist ein Fest der Nationen. Jede Menge „Roamer“ waren während der Gruppenphase der EM im Netz unterwegs. „Roaming“ bedeutet, dass man sich mit seinem Handy in einem ausländischen Netz einbucht. Die meisten Roamer in Berlin kamen aus Österreich – gefolgt von den Niederlanden und Polen. Platz vier und fünf gehen an die Fans aus Spanien und Kroatien.

Lieblings-Apps – 3:0 für Zuckerberg

Bei der Nutzung von Social-Media-Apps gab es während der Vorrunde in Leipzig einen klaren 3:0 Sieg für die Angebote von Mark Zuckerberg: Am liebsten unterwegs waren die Fans in Berlin auf Instagram. Auf Platz zwei und drei folgen beim Datenverbrauch WhatsApp und Facebook.

Neuer Rekord und bundesweiter Daten-Hype in Stadien und Fanzonen

Nicht nur in Berlin, auch bundesweit erlebte das Netz der Telekom einen starken Datenverkehr und sogar einen neuen Rekord beim Datendurchsatz: Beim zweiten Deutschland-Spiel der Fußball-EM gegen Ungarn. Um 18:25 Uhr erreichte der Datendurchsatz in einer Sekunde den bisher höchsten Wert des Jahres: 1.713 Gigabit pro Sekunde.

Die Top 10 Roaming-Nationen der EM-Vorrunde in Berlin:

Österreich Niederlande Polen Kroatien USA Spanien Frankreich Schweiz Ukraine Vereinigtes Königreich

Die Top 5 Apps/Dienste der EM-Vorrunde in Berlin:

Instagram WhatsApp Facebook iCloud Snapchat

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