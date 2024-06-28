Fußball EM in Dortmund: Starke Vorrunde im Mobilfunknetz

Die Vorrunde ist vorbei. Im Stadion und in den zwei Dortmunder Fan-Zonen - An der Buschmühle und Friedensplatz - wurde gefiebert und gefeiert und das Handy war immer dabei. Das Topspiel in punkto Datenverkehr war die Partie Türkei gegen Portugal am 22. Juni. Mehr als 8.000 Gigabyte Daten wurden während dieses Spiels gestreamt. Insgesamt wurden während der EM-Vorrunde in Dortmund im Stadion und in den Fan-Zonen mehr als 25.000 Gigabyte an Daten übertragen. Zum Vergleich: Ein Gigabyte entspricht fünf Stunden Video-Streaming in Standard-Auflösung.

Die Daten zeigen auch: Die Europameisterschaft ist wirklich ein Fest der Nationen. Jede Menge „Roamer“ sind im Netz unterwegs. „Roaming“ bedeutet, dass man sich mit seinem Handy in einem ausländischen Netz einbucht. Spitzenreiter waren in Dortmund die Franzosen gefolgt von den Niederländern und den Türken.

Bei der Nutzung von Social-Media-Apps gab es während der Vorrunde in Dortmund einen klaren 3:0 Sieg für die Angebote von Mark Zuckerberg: Platz ein bis drei gingen an Instagram, WhatsApp und Facebook.

Neuer Rekord und bundesweiter Daten-Hype in Stadien und Fan-Zonen

Nicht nur in Dortmund, auch bundesweit erlebte das Netz der Telekom einen starken Datenverkehr und sogar einen neuen Rekord beim Datendurchsatz: Beim zweiten Deutschland-Spiel der Fußball-EM gegen Ungarn. Um 18:25 Uhr erreichte der Datendurchsatz in einer Sekunde den bisher höchsten Wert des Jahres: 1.713 Gigabit pro Sekunde.

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