Fußball-EM in Frankfurt: Starke Vorrunde im Mobilfunknetz der Telekom

Die Vorrunde ist vorbei. In der EM-Stadt Frankfurt wurde gefiebert und gefeiert – und das Handy war immer dabei. Rund ums Frankfurter Stadion und die Fanzone am nördlichen Mainufer gingen während der Gruppenphase vom 14. bis 26. Juni insgesamt rund 50.000 Gigabyte Daten durchs Netz der Telekom. Zum Vergleich: Ein Gigabyte entspricht fünf Stunden Video-Streaming in Standard-Auflösung. Der 5G-Anteil lag bei rund 40 Prozent. Beim bundesweiten Blick landet das Frankfurter Mainufer unter den Top 3 der Fanzonen mit dem meisten Datenverbrauch – hinter der Fanmeile in Berlin und vor Köln.

Der Tag mit dem höchsten Datenverkehr war der 23. Juni – der Spieltag, an dem Frankfurt Austragungsort der Partie Schweiz gegen Deutschland war. Hier gingen in der Frankfurter Arena rund 2.250 Gigabyte durchs Netz – in der Fanzone waren es rund 3.700 Gigabyte.

Fans aus dem Ausland

Die Daten zeigen auch: Die Europameisterschaft ist ein Fest der Nationen. Jede Menge „Roamer“ waren während der Gruppenphase der EM im Netz unterwegs. „Roaming“ bedeutet, dass man sich mit seinem Handy in einem ausländischen Netz einbucht. Die meisten Roamer kamen aus Ungarn, gefolgt von der Schweiz und Belgien.

Lieblings-Apps – 3:0 für Zuckerburg

Bei der Nutzung von Social-Media-Apps gab es während der Vorrunde in Frankfurt einen klaren 3:0 Sieg für die Angebote von Mark Zuckerberg: Am liebsten unterwegs waren die Fans auf Instagram. Auf Platz zwei und drei folgen beim Datenverbrauch Facebook und WhatsApp.

Neuer Datenrekord im bundesweiten Netz der Telekom

Nicht nur in Frankfurt, auch bundesweit erlebte das Netz der Telekom einen starken Datenverkehr und sogar einen neuen Rekord beim Datendurchsatz: Beim zweiten Deutschland-Spiel der Fußball-EM gegen Ungarn am 19. Juni. Um 18:25 Uhr erreichte der Datendurchsatz in einer Sekunde den bisher höchsten Wert des Jahres: 1.713 Gigabit pro Sekunde. Betrachtet man diesen Spieltag zwischen 16 und 21 Uhr, transportierte das Netz bundesweit 3,152 Millionen Gigabyte Daten. Das sind 30 Prozent mehr als an einem normalen Abend in Deutschland zu dieser Zeit.

Daten-Hype in Stadien und Fanzonen

In den zehn EM-Stadien brummte die Datennutzung während der 36 Spiele der Vorrunde. Insgesamt verbrauchten die Fans über 100.000 Gigabyte. Im Vorrunden-Ranking der Stadien liegt Stadion Dortmund vor München und Berlin. In den offiziellen Fanzonen gingen 226.000 Gigabyte durchs Netz.

Die Top 10 Roaming-Nationen der EM-Vorrunde in Frankfurt:

Ungarn Schweiz Belgien Slowakei Dänemark Rumänien Vereinigtes Königreich USA Ukraine Frankreich

Die Top 5 Apps/Dienste der EM-Vorrunde in Frankfurt:

Instagram Facebook WhatsApp YouTube iCloud

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