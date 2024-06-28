Fußball EM in Gelsenkirchen: Starke Vorrunde im Mobilfunknetz

Die Vorrunde ist vorbei. Im Stadion und in den zwei Gelsenkirchener Fan-Zonen – Am Amphitheater und Am Nordsternplatz - wurde gefiebert und gefeiert und das Handy war immer dabei. Das Topspiel in punkto Datenverkehr war die Partie Portugal gegen Georgien vorgestern, am 26. Juni. Fast 3.500 Gigabyte Daten wurden während dieses Spiels gestreamt. Insgesamt wurden während der EM-Vorrunde in Gelsenkirchen im Stadion und in den Fan-Zonen fast 15.000 Gigabyte an Daten übertragen. Zum Vergleich: Ein Gigabyte entspricht fünf Stunden Video-Streaming in Standard-Auflösung.

Die Daten zeigen auch: Die Europameisterschaft ist wirklich ein Fest der Nationen. Jede Menge „Roamer“ sind im Netz unterwegs. „Roaming“ bedeutet, dass man sich mit seinem Handy in einem ausländischen Netz einbucht. Spitzenreiter waren in Gelsenkirchen die Niederländer gefolgt von den Schweizern und den US-Amerikanern.

Bei der Nutzung von Social-Media-Apps gab es während der Vorrunde in Gelsenkirchen einen klaren 3:0 Sieg für die Angebote von Mark Zuckerberg: Platz ein bis drei gingen an Instagram, Facebook und WhatsApp.

Neuer Rekord und bundesweiter Daten-Hype in Stadien und Fan-Zonen

Nicht nur in Gelsenkirchen, auch bundesweit erlebte das Netz der Telekom einen starken Datenverkehr und sogar einen neuen Rekord beim Datendurchsatz: Beim zweiten Deutschland-Spiel der Fußball-EM gegen Ungarn. Um 18:25 Uhr erreichte der Datendurchsatz in einer Sekunde den bisher höchsten Wert des Jahres: 1.713 Gigabit pro Sekunde.

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