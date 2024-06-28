Fußball EM in Hamburg: Starke Vorrunde im Mobilfunknetz

Die Vorrunde ist vorbei. Im Volksparkstadion und in der Hamburger Fan-Zone am Heiligengeistfeld wurde gefiebert und gefeiert und das Handy war immer dabei. Das Topspiel in puncto Datenverkehr war die Partie Tschechien gegen Türkei vorgestern, am 26. Juni. Mehr als 5.000 Gigabyte Daten wurden während dieses Spiels gestreamt. Insgesamt wurden während der EM-Vorrunde in Hamburg im Stadion und in den Fan-Zonen fast 31.500 Gigabyte an Daten übertragen. Zum Vergleich: Ein Gigabyte entspricht fünf Stunden Video-Streaming in Standard-Auflösung.

Die Daten zeigen auch: Die Europameisterschaft ist wirklich ein Fest der Nationen. Jede Menge „Roamer“ sind im Netz unterwegs. „Roaming“ bedeutet, dass man sich mit seinem Handy in einem ausländischen Netz einbucht. Spitzenreiter waren in Hamburg die Niederländer gefolgt von den Tschechen und Polen.

Bei der Nutzung von Social-Media-Apps gab es während der Vorrunde in Hamburg einen klaren 3:0 Sieg für die Angebote von Mark Zuckerberg: Platz ein bis drei gingen an Instagram, Facebook und WhatsApp.

Neuer Rekord und bundesweiter Daten-Hype in Stadien und Fan-Zonen

Nicht nur in Hamburg, auch bundesweit erlebte das Netz der Telekom einen starken Datenverkehr und sogar einen neuen Rekord beim Datendurchsatz: Beim zweiten Deutschland-Spiel der Fußball-EM gegen Ungarn. Um 18:25 Uhr erreichte der Datendurchsatz in einer Sekunde den bisher höchsten Wert des Jahres: 1.713 Gigabit pro Sekunde.

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