Fußball-EM in Köln: Starke Vorrunde im Mobilfunknetz

Die Vorrunde ist vorbei. Im Stadion und auf der Fan Zone am Heumarkt wurde gefiebert und gefeiert und das Handy war immer dabei. Das Topspiel in punkto Datenverkehr war die Partie Belgien gegen Rumänien am 22. Juni. Fast 8.000 Gigabyte an Daten wurden im Stadion und auf der Fan Zone übertragen. Zum Vergleich: Ein Gigabyte entspricht fünf Stunden Video-Streaming in Standard-Auflösung.

Die Daten zeigen auch: Die Europameisterschaft ist wirklich ein Fest der Nationen. Jede Menge „Roamer“ sind im Netz unterwegs. „Roaming“ bedeutet, dass man sich mit seinem Handy in einem ausländischen Netz einbucht. Spitzenreiter waren hier die Schweizer, vor den Belgiern und den Engländern.

Bei der Nutzung von Social-Media-Apps gab es während der Vorrunde in Köln einen klaren 3:0 Sieg für die Angebote von Mark Zuckerberg: Platz ein bis drei gingen an Instagram, WhatsApp und Facebook.

Neuer Rekord und bundesweiter Daten-Hype in Stadien und Fanzonen

Nicht nur in Köln, auch bundesweit erlebte das Netz der Telekom einen starken Datenverkehr und sogar einen neuen Rekord beim Datendurchsatz: Beim zweiten Deutschland-Spiel der Fußball-EM gegen Ungarn. Um 18:25 Uhr erreichte der Datendurchsatz in einer Sekunde den bisher höchsten Wert des Jahres: 1713 Gigabit pro Sekunde.

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