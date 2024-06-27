Fußball-EM in Leipzig: Starke Vorrunde im Mobilfunknetz der Telekom

Die Vorrunde ist vorbei. In der EM-Stadt Leipzig wurde gefiebert und gefeiert – und das Handy war immer dabei. Rund ums Leipziger Stadion und die Fanzone am Augustusplatz gingen während der Gruppenphase vom 14. bis 26. Juni insgesamt über 20.000 Gigabyte Daten durchs Netz der Telekom. Zum Vergleich: Ein Gigabyte entspricht fünf Stunden Video-Streaming in Standard-Auflösung. Der 5G-Anteil lag bei rund 40 Prozent.

Der Tag mit dem höchsten Datenverkehr war der 21. Juni – der Spieltag, an dem Leipzig Austragungsort der Partie Niederlande gegen Frankreich war. Hier gingen im Leipziger Stadion rund 2.600 Gigabyte durchs Netz – in der Fanzone waren es 1.400 Gigabyte.

Fans aus dem Ausland

Die Daten zeigen auch: Die Europameisterschaft ist ein Fest der Nationen. Jede Menge „Roamer“ waren während der Gruppenphase der EM im Netz unterwegs. „Roaming“ bedeutet, dass man sich mit seinem Handy in einem ausländischen Netz einbucht. Die meisten Roamer kamen aus den Niederlanden, gefolgt von Kroatien und Frankreich.

Lieblings-Apps – 3:0 für Zuckerburg

Bei der Nutzung von Social-Media-Apps gab es während der Vorrunde in Leipzig einen klaren 3:0 Sieg für die Angebote von Mark Zuckerberg: Am liebsten unterwegs waren die Fans auf Instagram. Auf Platz zwei und drei folgen beim Datenverbrauch Facebook und WhatsApp.

Neuer Rekord und bundesweiter Daten-Hype in Stadien und Fanzonen

Nicht nur in Leipzig, auch bundesweit erlebte das Netz der Telekom einen starken Datenverkehr und sogar einen neuen Rekord beim Datendurchsatz: Beim zweiten Deutschland-Spiel der Fußball-EM gegen Ungarn. Um 18:25 Uhr erreichte der Datendurchsatz in einer Sekunde den bisher höchsten Wert des Jahres: 1.713 Gigabit pro Sekunde.

Die Top 10 Roaming-Nationen der EM-Vorrunde in Leipzig:

Niederlande Kroatien Frankreich Tschechien Portugal USA Schweiz Italien Ukraine Polen

Die Top 5 Apps/Dienste der EM-Vorrunde in Leipzig:

Instagram WhatsApp Facebook YouTube iCloud

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