Fußball-EM in Stuttgart: Starke Vorrunde im Mobilfunknetz der Telekom

Die Vorrunde ist vorbei. In der EM-Stadt Stuttgart wurde gefiebert und gefeiert – und das Handy war immer dabei. Rund ums Stuttgarter Stadion und die Fanzone auf dem Schlossplatz gingen während der Gruppenphase vom 14. bis 26. Juni insgesamt über 25.500 Gigabyte Daten durchs Netz der Telekom. Zum Vergleich: Ein Gigabyte entspricht fünf Stunden Video-Streaming in Standard-Auflösung.

Der Tag mit dem höchsten Datenverkehr war der 23. Juni – der Spieltag, an dem Stuttgart Austragungsort der Partie Schottland gegen Ungarn war. Hier gingen in der Stuttgarter Arena mehr als 2.700 Gigabyte durchs Netz – in der Fanzone waren es über 1.550 Gigabyte.

Fans aus dem Ausland

Die Daten zeigen auch: Die Europameisterschaft ist ein Fest der Nationen. Jede Menge „Roamer“ waren während der Gruppenphase der EM im Netz unterwegs. „Roaming“ bedeutet, dass man sich mit seinem Handy in einem ausländischen Netz einbucht. Die meisten Roamer kamen aus Ungarn, gefolgt von Dänemark und Belgien.

Lieblings-Apps – 3:0 für Zuckerberg

Bei der Nutzung von Social-Media-Apps gab es während der Vorrunde in Stuttgart einen klaren 3:0 Sieg für die Angebote von Mark Zuckerberg: Am liebsten unterwegs waren die Fans auf Instagram. Auf Platz zwei und drei folgen beim Datenverbrauch Facebook und Snapchat.

Neuer Datenrekord im bundesweiten Netz der Telekom

Nicht nur in Stuttgart, auch bundesweit erlebte das Netz der Telekom einen starken Datenverkehr und sogar einen neuen Rekord beim Datendurchsatz: Beim zweiten Deutschland-Spiel der Fußball-EM gegen Ungarn. Um 18:25 Uhr erreichte der Datendurchsatz in einer Sekunde den bisher höchsten Wert des Jahres: 1.713 Gigabit pro Sekunde. Betrachtet man diesen Spieltag zwischen 16 und 21 Uhr, transportierte das Netz bundesweit 3,152 Millionen Gigabyte Daten. Das sind 30 Prozent mehr als an einem normalen Abend in Deutschland zu dieser Zeit.

Daten-Hype in Stadien und Fanzonen

In allen zehn EM-Stadien brummte die Datennutzung während der 36 Spiele der Vorrunde. Insgesamt verbrauchten die Fans über 100.000 Gigabyte. Im Vorrunden-Ranking der Stadien liegt Stadion Dortmund vor München und Berlin. In den offiziellen Fanzonen gingen 226.000 Gigabyte durchs Netz. Die Fanzone mit der höchsten Datennutzung in der Vorrunde war Berlin, Brandenburger Tor. Die Fans hier nutzen die meisten mobilen Daten und lagen damit vor Frankfurt und Köln.

Die Top 10 Roaming-Nationen der EM-Vorrunde in Stuttgart:

Ungarn Dänemark Belgien Ukraine Schweiz Slowenien Vereinigtes Königreich USA Frankreich Niederlande

Die Top 5 Apps/Dienste der EM-Vorrunde in Stuttgart:

Instagram Facebook Snapchat WhatsApp YouTube

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