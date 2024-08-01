Echtes Katzenspiel: Telekom Spot inszeniert MagentaMobil Tarife

„Je mehr ihr seid, desto günstiger wird’s.“ Diese Botschaft steht für die familienfreundlichen MagentaMobil Tarife der Telekom. Zum 1. August startet das neue Tarifangebot für Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, begleitet von neuen Spots. Sie interpretieren den bereits bekannten Slogan völlig neu - frech, unerwartet und überaus sympathisch: Der fellige Liebling der dreiköpfigen Familie, Kater Peter, entpuppt sich als "Digital Native". Schließlich sind die PlusKarten für alle die Familie sind! Und günstig dazu: Vier Karten kosten durchschnittlich 16,20 Euro. Das vierte Familienmitglied ist schnell auserwählt. Kater Peter lässt sich auch nicht lange bitten. Er hat nun noch mehr Spaß mit seiner Familie, ob beim Online shoppen, Gaming oder Chatten mit den besten Freunden.

Das neue Zusatzangebot "Mobile Happy Hour" mit mindestens einer Stunde unbegrenztem Datenvolumen pro Tag machen alle restlos glücklich. Drei witzige Spots mit Kater Peter werben für dieses attraktive Angebot. Es ist für alle MagentaEINS Kunden, die neben einen Mobilfunkvertrag auch einen Festnetzanschluss bei der Telekom haben. Außerdem wird Kater Peter auf Facebook, Instagram und TikTok prominent in Szene gesetzt.

Sparen im besten 5G Netz ist jetzt eben ein echtes Katzenspiel.

Spot zum PlusKarten-Angebot

Mit der Überhöhung des Satzes „Je mehr ihr seid, desto günstiger wird’s.“ überrascht der Hauptspot mit der Zusatzkarte für ein ganz besonderes Familienmitglied: Am Frühstückstisch entdeckt der Vater das tolle Angebot von vier Karten zum monatlichen Durchschnittspreis von 16,20€. Die Begeisterung ist groß, aber die Ernüchterung folgt sofort: Sie sind leider nur zu dritt, Eltern und Tochter. Da kommt ihnen der rettende Gedanke. Kater Peter gehört natürlich mit zur Familie. Am Abend sieht man entspannt die Tochter mit dem Kater auf dem Sofa, dieser schnurrt zufrieden und surft munter im Netz.

Das bleibt nicht ohne Folgen: Für Kater Peter treffen nun überraschend Paketlieferungen ein. Zudem trifft er auf einer Katzen-Onlineplattform seine Freunde in der Nachbarschaft. Man ahnt es schon… es bleibt nicht nur beim Chatten. Als die Eltern eines Tages vom Einkauf zurückkehren gehen Peters Freunde fröhlich ein und aus. Der Vater quittiert das Treiben mit einem freudigen Lächeln, bis ihn der emotionsgeladene Blick seiner Frau trifft: Familienleben wie aus dem Alltag gegriffen. Das Pluskartenangebot ist eben für jeden der Familie ist.

Spots zur Mobile Happy Hour

Für alle MagentaEINS Kunden gibt es jetzt die neue Mobile Happy Hour. In drei witzigen Spots zeigen Kater Peter und seine Familie, wieviel Extraspaß sie jetzt mit dem zusätzlichen Datenvolumen haben.

Spot eins: Die Familie ist mit dem Auto unterwegs. Der Vater reagiert verdutzt auf eine große Telekom-Werbeanzeige mit der Botschaft "Zusätzlich jeden Tag 1 Stunde unbegrenzt surfen. EU-weit mit der Mobile Happy Hour". Die Tochter auf dem Rücksitz verweist lässig und wie selbstverständlich auf Kater Peter, der sich seit einer Stunde kaum gerührt hat: Ist doch klar, Happy Hour Zeit. Und der Kater ist zufrieden mit seinem Handy beschäftigt.

Spot zwei: Unser Vater bringt die Tochter zum Musikunterricht und verbringt die Wartezeit vor der Musikschule. Die Tochter wirft ihm noch verschmitzt zu: „Ok, du weißt ja, dass du jetzt ne Stunde zocken kannst ohne Daten zu verbrauchen, oder?“ Der Vater nickt kurz, und beginnt, ein Smartphone Game zu spielen. Schnitt. Der Kater ist zuhause und spielt das gleiche Spiel, offensichtlich gegen den Vater. Der Kater gewinnt. Der Vater empfängt seine Tochter nach dem Unterricht mit Unschuldsmiene, kann ihr aber nichts vormachen.

Spot drei: Die Familie parkt an einem Flughafen. Die Mutter teilt fürsorglich Bücher und Kartenspiele gegen die Langeweile des bevorstehenden langen Flugs. Unverständnis demonstrierend verweist ihre Tochter auf die Mobile Happy Hour - wer braucht da noch unnötiges Gepäck. Der Mutter geht ein Licht auf: Der Kater in seinem Reiserucksack ist verdächtig ruhig. Sie fragt: „ehm … lädt er sich da gerade was runter?” und tatsächlich: Kater

Peter klickt gerade auf seinem Screen auf "Download".

"Cat Content" auf Facebook, Instagram und TikTok

Kater Peter zieht auch in den sozialen Medien alle Register und gibt den POV "Catfluencer": Er kennt sich bestens mit den neuen Tarifen aus und berät auch gerne seine Freunde. Dabei setzt er sich selbst gerne wirkungsvoll in Szene. Die Aufforderung seiner Familie "Bring mir 16 Mäuse, dann bist Du online" nimmt er allerdings wörtlich…

Die 360 Grad Kampagne startet am 1. August. Der Spot zum PlusKarten-Angebot läuft ab 1. August als 35-Sekünder in reichweitenstarken TV-Sendern.

Die Spots zur Happy Hour werden ab dem 26. August als 20-Sekünder in reichweitenstarken TV-Sendern ausgestrahlt.

Außerdem wird die Kampagne mit diversen Formaten breit über die sozialen Medien, Online, Out of Home, Radio und Print präsentiert.

Mehr zu den Angeboten unter www.telekom.de .

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