Gamescom 2024 – Team NNOwO gewinnt Equal eSports Cup

Mit einem packenden Finale fand der Equal eSports Cup auf der Gamescom seinen krönenden Abschluss. Team NNOwO triumphierte im zweiten „League of Legends“-Turnier für Frauen und nicht-binäre Spieler*innen. Die Equal eSports Initiative der Telekom war auf der diesjährigen Gamescom präsenter als je zuvor. Ein weiteres Highlight war das Equal eSports Panel „Vom Traum zur Realität: Die Bedeutung nicht-männlicher Vorbilder“. Zudem stellte die Telekom eine 5G-Innovation für Mobile Cloud Gaming vor.

Die drei besten Teams der Saison – NNOwO, G2 HEL und GO Aurora – traten in den LoL-Matches auf der Bühne von SK Gaming gegeneinander an. Am Samstag (24.08.) traf GO Aurora im Halbfinale auf G2 HEL. Mit 2:1 setzte sich G2 HEL durch und sicherte sich damit den Einzug ins Finale. Im großen Showdown am 25. August standen sich G2 HEL und NNOwO gegenüber. Champion des Equal eSports Cup 2024 wurde mit NNOwO. Das Team entschied das Finale mit 2:1 für sich. Ayse Semiz-Ewald, Vice President Group Diversity, und Antje Hundhausen, Vice President Brand Experience bei der Deutschen Telekom, überreichten gemeinsam mit Alexander Müller, Geschäftsführer SK Gaming, den Pokal an das Sieger-Team. Insgesamt wurden 10.000 € Preisgeld an die ersten vier Teams vergeben, wovon NNOwO 5.000 Euro erhielt.

„Das ist Wahnsinn! Dieser Sieg bedeutet uns alles. Wir haben hart dafür gearbeitet und es hat sich ausgezahlt. Im Finale hat jede von uns gezeigt, was in ihr steckt“, sagte Miella “CatgirlMiella” Steger, Spielerin des Siegerteams NNOwO. „Es ist toll, dass der Equal eSports Cup bereits zum zweiten Mal stattgefunden hat. Die Turnierserie ist eine große Bereicherung für uns alle. Und vor dieser unglaublichen Gamescom-Kulisse zu spielen, war ein echtes Highlight.“

Antje Hundhausen, Initiatorin der Equal eSports Initiative, gratulierte den Gewinnerinnen: „Herzlichen Glückwunsch an NNOwO. Der zweite Equal eSports Cup hat ein starkes Zeichen für Gleichstellung und Vielfalt im eSports gesetzt. Besonders wichtig war es, das Finale auf der Gamescom vor so vielen begeisterten Gamer*innen und Fans auszutragen. Unser Ziel bleibt es, langfristig Mixed-Teams zu etablieren. Ich freue mich besonders, dass mit Miella Steger ein Talent der Equal eSports Initiative im Siegerteam NNOwO vertreten ist.“ Denn: Frauen und nicht-binäre Spieler*innen sind im eSports gegenüber Männern noch immer nicht gleichgestellt. Immer wieder kommt es zu Vorurteilen, Diskriminierung und Anfeindungen. Die Deutsche Telekom hat gemeinsam mit SK Gaming und Riot Games den Equal eSports Cup ins Leben gerufen.

Vielfalt, Verantwortung und Vernetzung im Fokus

Neben dem Equal eSports Cup präsentierte die Deutsche Telekom auf der Gamescom ein vielfältiges Programm rund um die Themen Gleichberechtigung, Vielfalt und verantwortungsvolle Mediennutzung. Ein Highlight war das Equal eSports Panel „Vom Traum zur Realität: Die Bedeutung nicht-männlicher Vorbilder“, bei dem Antje Hundhausen mit Twitch-Streamerin und TikTok-Star DI1ARAA und der League of Legends-eSportlerin Luna 'Zavee' Lochmann über die Herausforderungen und Chancen diverser Vorbilder im eSports diskutierte. DI1ARAA erklärte: „Es ist unglaublich wichtig, dass junge Menschen im eSports Vorbilder haben, mit denen sie sich identifizieren können. Teil dieses Panels zu sein und über meine eigenen Erfahrungen zu sprechen, bedeutet mir sehr viel, denn ich möchte zeigen, dass es für jeden Platz gibt, seine Träume zu verfolgen – unabhängig vom Geschlecht.“

Parallel dazu fanden die öffentlich zugänglichen Responsible Gaming Days im Congress Center Nord (22./23.08.) statt. In Kooperation mit der esports player foundation wurden Workshops zu verantwortungsvollem Medienkonsum, Gaming, Social Media sowie Hassrede und toxischem Verhalten angeboten. Das Angebot richtete sich an Schüler*innen, Lehrer*innen und alle Interessierten.

Ein besonderer Ort auf dem Messegelände war die Outdoor Chill Zone auf der Piazza, die eine grüne Oase der Ruhe inmitten des Gamescom-Trubels bot. Hier konnten die Besucher*innen nicht nur entspannen, sondern sich auch über die neuesten Entwicklungen und Ziele der Equal eSports Initiative informieren.

Live-Demonstration der neuen 5G+ Gaming Option

Im Rahmen der Gamescom stellte die Deutsche Telekom gemeinsam mit ALSO sowie ihrem Technologie-Partner Ludium Lab zudem ihre Pläne zu einem Angebot für die Gaming-Szene vor: 5G+ Gaming wird zukünftig für ruckelfreies Mobile Gaming sorgen. Die Gaming-Option wird ab Herbst in der MeinMagenta App über Magenta Moments buchbar sein. Was die Lösung kann, demonstrierten Twitch-Streamerin und TikTok-Star DI1ARAA und SK Gaming-Profi BigSpin. In einer Partie Fortnite zeigte sich der Unterschied deutlich: Während DI1ARAA mit der 5G+ Gaming Option ihrem Gegenspieler entkam oder ihm mit gezielten Angriffen zuvorkam, hatte BigSpin, der ohne die Zusatzfunktionen von 5G antrat, zu kämpfen. Weitere Informationen zur 5G+ Gaming Option der Telekom finden Interessierte hier .

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