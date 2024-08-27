Premiere: Neues Telekom-KI-Tool fasst Highlights aus WhatsApp-Gruppenchats in Videos zusammen

Gruppenchats sind oft unglaubliche Erinnerungsschatzkammern – von der unvergesslichen gemeinsamen Urlaubsreise bis hin zu spektakulären Geburtstagspartys. Doch diese Momente gehen oft in der Nachrichtenflut unter. Die Telekom hat deshalb in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Saatchi & Saatchi das KI-Tool „.mem“ gelauncht. Es ist das erste seiner Art, das WhatsApp-Nutzer*innen ermöglicht, Audios, Videos, Emojis, Bilder und Nachrichten in Videoerinnerungen zu verwandeln.

Das Besondere an „.mem“ ist sein KI-gestützter Ansatz, der für jede Gruppenunterhaltung eine „Story“ erstellen kann, die auf Datenpunkten wie Interaktionen und Reaktionen basiert. Anders als traditionelle Erinnerungsdienste, die sich vor allem auf persönliche Fotos konzentrieren, fängt „.mem“ das kollektive Erlebnis aus verschiedenen Perspektiven ein.

„In Zeiten hochgradig individualisierter Nutzung werden gemeinsame Erlebnisse immer wertvoller“, sagt Telekom Marken-Chef Ulrich Klenke. „Wir haben bereits junge Menschen in ganz Europa über unsere Plattform ‚ The Summer to Remember ‘ mit tausenden kostenlosen Musikerlebnissen verbunden. Mit ‚.mem‘ ermöglichen wir es nun unseren digitalen Power-Usern, ihre bedeutendsten Momente noch einmal zu erleben und zu teilen.“

Video Sugababes zu „.mem“

„.mem“ wird Teil von WhatsApp-Chat-Gruppen

Um das Tool zu nutzen, wird „.mem“ mit der Telefonnummer +49 151 17739410 als Kontakt im Mobiltelefon hinzugefügt und anschließend in die WhatsApp-Gruppe eingeladen. Bilder, Videos und Kommentare werden wie gewohnt im Chat geteilt. Wenn „.mem“ eine Erinnerung erstellen soll, geben die User*innen „Erstelle unser @mem““ ein und die KI kreiert in etwa 20 Minuten ein Video, das in sozialen Netzwerken geteilt werden kann. Nur die Guppen-Chat-Teilnehmer*innen können das Video sehen und teilen. Weitere Infos gibt es hier .

„Unsere langjährige Partnerschaft mit der Telekom war immer darauf ausgerichtet, an der Spitze der Technologie zu stehen – und das auf die menschlichste Weise“, sagt Franki Goodwin, CCO von Saatchi & Saatchi: „.mem“ ist eine dieser Ideen, bei denen man sich sofort fragt: ‚Wie zur Hölle kann es sein, dass es das nicht schon längst gibt?‘. Es ist eine Verbindung aus Design, KI und tief verwurzeltem sozialen Verhalten, um ein Tool zu schaffen, mit dem alle ihre liebsten Erinnerungen festhalten können. Probiert es aus!“

KI-Tool ist in acht europäischen Ländern verfügbar

„.mem“ wird in Österreich, der Slowakei, Ungarn, Polen, Tschechien, Kroatien, Nordmazedonien und Deutschland eingeführt. Das Tool setzt die „The Summer to Remember“-Kampagne fort, die im Frühsommer 2024 gestartet wurde. Die Telekom will die Generation Z damit motivieren, gemeinsame Erfahrungen zu sammeln und Erinnerungen zu schaffen.

Die Telekom ermöglicht jungen Menschen im Rahmen der Kampagne, zahreiche Tickets für außergewöhnliche Musikereignisse zu gewinnen. Dazu zählen zum Beispiel Melt und Lollapalooza (beide Deutschland) oder das Rolling Loud Europe (Österreich). Der Überraschungsauftritt der britischen Band Sugababes in einem Berliner Späti war im Juni der Startschuss zum „ The Summer to Remember “.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil



