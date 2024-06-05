Telekom und Sugababes starten einen unvergesslichen Sommer für Gen Z

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Was für ein Auftakt! Die Telekom hat mit den Sugababes ihre neue Gen Z Kampagne „The Summer To Remember“ gestartet. Die britische Popgruppe gastierte am Dienstagabend bei einem Überraschungsauftritt in einem Berliner „Späti“. Die Band präsentierte bei der Telekom Electronic Beats -Veranstaltung auch den vom Berliner Duo DJ HEARTSTRING produzierten Remix ihres Welterfolges „Push the button“.

Es war der Startschuss zu einer Veranstaltungsreihe speziell für die junge Generation. Das Unternehmen lädt die Gen Z erneut dazu ein, einen „unvergesslichen Sommer“ voller einzigartiger Musikerlebnisse zu erleben und diese zu teilen. Die Telekom aktiviert den „The Summer To Remember“ in Deutschland, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Österreich, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien und Ungarn.

„The Summer To Remember verbindet junge Menschen mit einer Welt voller kultureller Erlebnisse“, erklärt Ulrich Klenke, Markenchef Deutsche Telekom AG. „Mit dieser Kampagne wollen wir unseren digitalen ‚Superusern‘ dabei helfen, in diesem Sommer unglaubliche Erinnerungen zu sammeln, die sie nie vergessen werden.“

„Erinnerungen bleiben für den Rest des Lebens“

Der Bonner Telekommunikationskonzern bietet jungen Menschen unter anderem die Möglichkeit, exklusive Konzerte und Open Air Events von Telekom Electronic Beats zu erleben. Darüber hinaus können sie Tickets für einige der beliebtesten Festivals Europas wie Melt und Lollapalooza (beide in Deutschland) sowie das Rolling Loud Europe (Österreich) gewinnen.

„Wir freuen uns sehr, die Telekom beim Start einer unglaublichen Saison voller Musikerlebnisse zu unterstützen“, sagen die Sugababes „Die Erinnerungen, die wir in den Sommern unserer Jugend sammeln, bleiben für den Rest unseres Lebens.“ Und DJ HEARTSTRING ergänzt: „Wir sind begeistert, dass wir gemeinsam mit den Sugababes und Telekom Electronic Beats unseren Remix von ‚Push the Button‘ hier in Berlin präsentiert haben. Es gibt kaum einen besseren Ort als einen ‚Späti‘, für so einen Event. Das sind Orte, an dem die Nacht beginnt und Erinnerungen entstehen.“

Die Telekom ist Europas führendes integriertes Telekommunikationsunternehmen und stellt mit „ Connecting your world “ die Vernetzung der Welt in den Mittelpunkt der Marke. Der Konzern setzt mit „The Summer To Remember“ die Gen Z-Kampagne „ Summer of Joy, Youth and Freedom ” fort.

Hier können Sie die neue Version von " Push the Button " anhören.

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