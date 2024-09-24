Glasfaserausbau: Telekom knackt die 9-Millionen-Marke

Auch im Hochsommer hat die Telekom beim Netzausbau keine Ferien gemacht. Die Zahl der Haushalte mit buchbarem Glasfaser-Anschluss im Netz der Telekom stieg im August um 200.000. Jetzt können 9,1 Millionen Haushalte einen Glasfaser-Tarif mit bis zu 1.000 Mbit/s buchen. Über 36 Millionen Haushalte können im Telekom-Netz einen Tarif mit bis zu 100 Mbit/s buchen. Davon erhalten über 30 Millionen Haushalte sogar bis zu 250 Mbit/s. Mit mittlerweile mehr als 770.000 Kilometern Länge betreibt die Telekom das größte Glasfasernetz Deutschlands.

Abdurazak Mudesir, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland: „Die Marke von neun Millionen Glasfaserhaushalten ist ein wichtiger Meilenstein. Ich bin stolz, dass mein Team die Ausbaugeschwindigkeit in einem schwierigen Umfeld hochhält. Dafür braucht es Leidenschaft, Energie und Ausdauer. Andere diskutieren, wir bauen. Und ich freue mich, dass wir Tag für Tag mehr Menschen die Möglichkeit geben, Internet in Lichtgeschwindigkeit zu erleben.“

Neue Glasfaser-Tarife der Telekom

Seit Kurzem bietet die Telekom eigenständige Glasfaser-Tarife an. In den neuen Tarifen entspricht der Upload immer der Hälfte des Downloads. Beispielsweise sind im mittleren Tarif 600 Mbit/s im Download und 300 Mbit/s im Upload möglich. Hoher Upload ist besonders für Videokonferenzen, Online-Gaming und das Teilen von Daten wichtig.

Wichtig für Kunden

Für höhere Bandbreiten müssen Kundinnen und Kunden einen entsprechenden Tarif buchen. Interessierte können auf www.telekom.de/glasfaser prüfen, ob ihr Anschluss das höhere Tempo unterstützt. Alternativ helfen Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000).

Top-5-Anwendungen im Telekom-Netz

Im August war YouTube wieder die meistgenutzte Anwendung im Festnetz der Telekom. Es folgten Netflix, Amazon Prime Video, Instagram und Tiktok. Bei den Uploads springt iCloud von Platz vier auf eins und tauscht die Platzierung mit Google APIs. Auf Platz zwei Amazon Web Services. Platz drei Microsoft Teams. Platz fünf Discord.

Netz-News via WhatsApp

Die Deutsche Telekom informiert über einen WhatsApp-Kanal zum Ausbau und Betrieb des Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Interessierte erhalten regelmäßig Neuigkeiten und Einblicke direkt aufs Smartphone. Um zum Kanal „Telekom Netzausbau“ zu gelangen, suchen und abonnieren WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer diesen in der App über den Reiter „Aktuelles“. Wer keine Neuigkeiten verpassen möchte, sollte die Glocke im Kanal aktivieren.

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