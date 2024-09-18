T-Systems: Maschinendaten in Echtzeit für Intralogistik-Lösungen von Dematic

Dematic ermöglicht mit einem “Remote Control Center“ ihren Kunden künftig die Echtzeit-Anzeige von Informationen zu Lager- und Sortiersystemen. Der Anbieter für intelligente Automatisierungstechnik überwacht etwa den Zustand von Anlagen in der Paketsortierung und generiert Kennzahlen, Alarme und Workflows, um Wartung und Anlagenleistung zu verbessern. Entwicklungspartner für die Lösung ist T-Systems. Der ICT-Dienstleister sammelt Daten von vernetzten Anlagen im Internet-of-Things, orchestriert die großen Datenmengen und analysiert sie mit verschiedenen Algorithmen, künftig unter anderem mit Künstlicher Intelligenz. Dematic visualisiert die gewonnen Informationen in konfigurierbaren Dashboards und integriert Informationen auf Wunsch in Kundensysteme. Einen entsprechenden Vertrag haben die Partner auf der Digital X in Köln unterzeichnet. Ein Exponat im 25Hours Hotel zeigt die Technik dahinter.

„Lieferketten sind eng getaktet, niemand kann sich einen Ausfall leisten“, erklärt Rene Sickler, Geschäftsführer von Dematic in der DACH-Region. „Mit unserem Remote Control Center ermöglichen wir unter anderem vorausschauende Wartung, reduzieren Störungen und steigern die Anlagenproduktivität für unsere Kunden. Davon profitieren deren Endkunden.“

Ferri Abolhassan, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom und CEO von T-Systems unterstreicht: „Automatisierung ist der Schlüssel für Geschwindigkeit und Echtzeit-Informationen. Künstliche Intelligenz erkennt Muster selbstständig und verbessert die Qualität des Monitorings. Die Kombination von Automatisierung und Künstlicher Intelligenz liefert erhebliche Mehrwerte für viele Anwendungsfälle in den unterschiedlichsten Branchen.“

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