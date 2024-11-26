Bescherung bei Magenta Moments: Weihnachts-Wochen voller Geschenke und Überraschungen

Privatkundinnen und -kunden der Telekom können sich freuen: Auf sie warten bei Magenta Moments in der MeinMagenta App von Anfang Dezember bis nach Weihnachten außergewöhnliche Treuegeschenke und hochkarätige Gewinnspiele.

Magenta Moments Weihnachts-Wochen: 1. bis 31. Dezember

Wer die Benachrichtigung in der MeinMagenta App aktiviert und sich per Push-Nachricht informieren lässt, verpasst keine der Aktionen:

Vom 1. bis 31. Dezember verdoppelt die Telekom den Datenbonus für Bestandskundinnen und -kunden im Mobilfunk. Die Höhe des Bonus ist individuell und richtet sich nach der Dauer des Vertragsverhältnisses. Den Datenbonus über Magenta Moments erhalten alle Privatkundinnen und -kunden, die einen MagentaMobil Vertrag der aktuellen Tarifgeneration nutzen und solche, die in diese wechseln. Gleiches gilt für PlusKarten sowie für Young- und Prepaid-Mobil Tarife. Ab 1. Dezember steht der Weihnachtsbonus bereit und kann eigenständig aktiviert werden. Nicht genutztes Datenvolumen verfällt am 31. Dezember.

In der ersten Dezemberwoche gibt’s ein hollywoodreifes Streaming-Geschenk.

In der zweiten Dezemberwoche winken Aktionen rund um den Weihnachtsbaum.

In der dritten Dezemberwoche wird es bei Magenta Moments filmreif.

Alle Geschenke und Aktionen sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Zusätzlich gibt es tolle Gewinnchancen bei hochkarätigen Verlosungen:

Christmas-Shopping in New York : Verlosung von 2x individuellen Reisen für jeweils 2 Personen – inkl. Übernachtungen in zentraler Unterkunft, Flügen, Transfers sowie Verpflegungs- und Shoppingbudget. Teilnahmezeitraum: 25.11.24-15.12.24.

: Verlosung von 2x individuellen Reisen für jeweils 2 Personen – inkl. Übernachtungen in zentraler Unterkunft, Flügen, Transfers sowie Verpflegungs- und Shoppingbudget. Teilnahmezeitraum: 25.11.24-15.12.24. Silvester-Reisen nach London : Zu gewinnen gibt es 3x Silvester-Reisen für jeweils 2 Personen – inkl. 3 Übernachtungen in zentraler Unterkunft, Flüge, Transfers, Verpflegungsbudget sowie ein unvergessliches Silvester Gala-Menü und DJ-Party in der Roof Top Bar. Reisezeitraum: 30.12.2024-02.01.2025. Teilnahmezeitraum: 2.12.24-15.12.24

: Zu gewinnen gibt es 3x Silvester-Reisen für jeweils 2 Personen – inkl. 3 Übernachtungen in zentraler Unterkunft, Flüge, Transfers, Verpflegungsbudget sowie ein unvergessliches Silvester Gala-Menü und DJ-Party in der Roof Top Bar. Reisezeitraum: 30.12.2024-02.01.2025. Teilnahmezeitraum: 2.12.24-15.12.24 Ski- und Wellnessreisen : Verlosung von 3x individuellen Winter-Wellness-Reisen für jeweils 2 Personen – inkl. 4 Übernachtungen im stilvollem Wellnesshotel in Nähe des Skigebiets, 3-Tage-Skipass, Verpflegungs- und Reisepauschale und Wellness-Anwendungen Teilnahmezeitraum: 16.12.24-19.1.25

Christin Zörner, Leiterin Customer Experience & Data der Telekom Deutschland GmbH: „Wir wollen ‚Danke‘ sagen und laden unsere Telekom Kundinnen und Kunden dazu ein, mit Magenta Moments eine zauberhafte Magenta Bescherung zu feiern. In den kommenden Wochen warten unter dem Herzsymbol in der MeinMagenta App unvergessliche Momente und Überraschungen. Wir wünschen allen eine frohe Weihnachtszeit und einen entspannten Jahresausklang!“

Über Magenta Moments

Magenta Moments ist das exklusive Treueprogramm für Privatkundinnen und -kunden der Telekom. Es bietet einzigartige Geschenke und Vorteile aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming oder Vorteile von ausgewählten Partnern – ohne versteckte Kosten und weitere Verpflichtungen. Nutzer*innen finden Magenta Moments innerhalb der MeinMagenta App über das Herz-Symbol. Die MeinMagenta App ist im App Store (iOS) und im Play Store (Android) kostenlos verfügbar.

Weitere Informationen auf www.telekom.de/magenta-moments .

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