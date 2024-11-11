Deutsche Telekom kooperiert mit NEAR Blockchain: Datensouveränität und Sicherheit für dezentrale KI

Die Telekom MMS, ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom, schließt sich dem Enterprise Node Operators (ENO) Programm an, um die Dezentralität und Sicherheit der NEAR-Blockchain voranzutreiben. Die Deutsche Telekom ist das erste Telekommunikationsunternehmen, das einen Validator für das NEAR-Protokoll betreibt. Validatoren überprüfen und genehmigen Transaktionen und spielen somit eine Schlüsselrolle für den Betrieb und die Sicherheit von Blockchains. Damit markiert die Partnerschaft einen bedeutenden Meilenstein für die Erweiterung des NEAR-Ökosystems um Unternehmen.

Das NEAR-Protokoll ist ein benutzerfreundliches und hochskalierbares Blockchain-Netzwerk. Durch den modernen Technologie-Stack können Entwickler auf der NEAR-Plattform skalierbare Apps für Millionen von Nutzern erstellen. Die hohe Skalierbarkeit wird durch das sogenannte „Sharding“ ermöglicht, das die Blockchain in kleinere, effizientere Segmente – sogenannte „Shards“ – aufteilt. Shards enthalten nur Teile von Daten, die eine lineare Skalierbarkeit ermöglichen. Die Arbeitslast ist so auf wenige und nicht auf alle Validatoren verteilt. Das gestattet mehr Transaktionen, da so das Netzwerk nicht überlastet wird.



Einer der Hauptschwerpunkte des NEAR-Ökosystems ist seit Mai 2024 die benutzereigene KI. Durch die Integration von KI und Blockchain erweitert NEAR das Konzept der Datensouveränität auf KI-Projekte. Es umfasst eine offene Plattform für KI-Projekte, die für alle zugänglich ist und von den Nutzern der Plattform selbst organisiert und kontrolliert wird

„Die Kooperation mit NEAR ist vielversprechend und innovativ. Gemeinsam beschreiten wir neue Wege. Uns verbinden dabei unsere hohen Ansprüche, die wir an die Datensouveränität und -kontrolle zugunsten der Nutzerinnen und Nutzer haben“, sagt Oliver Nyderle, Head of Digital Trust & Web3 Infrastructure bei Deutschen Telekom MMS.

„Die Partnerschaft mit der Deutschen Telekom ist ein bedeutender Meilenstein für NEAR und unser Enterprise Node Operator Programm. Mit der Infrastruktur-Expertise der Telekom machen wir einen großen Schritt in Richtung Dezentralität und Professionalität des NEAR-Ökosystems“, sagt Claudio Cossio, Co-Founder von Meta Pool.

Das Enterprise Node Operators (ENO) Programm, organisiert von Meta Pool, erweitert das NEAR-Ökosystem durch Partnerschaften mit Unternehmen, um deren Expertise in das Ökosystem einzubinden. Die Deutsche Telekom MMS erweitert mit der Partnerschaft ihr Staking-Portfolio um ein führendes Netzwerk im Bereich dezentraler KI. Die verlässliche Infrastruktur und technische Expertise der Telekom MMS erhöhen die Dezentralität und Zuverlässigkeit im NEAR-Ökosystem.

Über NEAR

NEAR ist eine Proof-of-Stake Blockchain-Netzwerk, das großen Wert auf Nachhaltigkeit legt. Das Protokoll ist darauf ausgelegt, energieeffizient zu arbeiten und weist im Vergleich zu anderen führenden Blockchain-Protokollen einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck auf. Darüber hinaus wurde das NEAR-Protokoll mit einem Best-of-Breed-Ansatz entwickelt. Das Protokoll konzentriert sich darauf, die Engpässe der früheren Blockchains zu beheben und gleichzeitig die Benutzererfahrung zu verbessern, um eine breitere Akzeptanz der Technologie durch Nutzer und Entwickler zu ermöglichen.

Über Meta Pool

Meta Pool ist die führende Liquid-Staking-Lösung für das NEAR-Protokoll und ermöglicht es Nutzern aus über 160 Validator-Knoten auszuwählen. In Zusammenarbeit mit der NEAR Foundation organisiert Meta Pool das Enterprise Node Operators Programm und unterstützt das institutionelle Engagement.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil



