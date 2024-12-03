Mit Herz dabei – Telekom unterstützt Kinder in Not

Mit Herz dabei! Unter diesem Motto unterstützt die Deutsche Telekom auch in diesem Jahr wieder Kinder in Not. Über 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens helfen ehrenamtlich im Rahmen der „Ein Herz für Kinder“-Spendengala zugunsten von BILD hilft e.V. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer werden in den Servicecentern der Telekom an der Hotline die eingehenden Spenden entgegennehmen und in einem zentralen Tool erfassen. So können die Beträge bereits während der Liveübertragung angezeigt werden. Die Telekom wird zudem spenden. Das ZDF überträgt die Gala am 7. Dezember 2024 ab 20:15 Uhr live. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite www.ein-herz-fuer-kinder.de .

Auch Telekom-Personal-Vorständin Birgit Bohle wird wie in den vergangenen Jahren an der Hotline sitzen und Spenden entgegennehmen: „Mit Herz dabei – kein Motto könnte unser Engagement besser beschreiben. Denn für die Telekom ist die Unterstützung von bedürftigen Kindern eine Herzensangelegenheit. Zu vielen fehlt es am Nötigsten, an medizinischer Behandlung, an warmen Mahlzeiten oder sogar einem Dach über dem Kopf. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass Kinder eine faire Chance haben“, erklärt Birgit Bohle. „Ich danke unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr ehrenamtliches Engagement. Das ist keine Selbstverständlichkeit und verdient große Anerkennung – auch mit Blick auf den anstehenden Tag des Ehrenamtes.“

Tag des Ehrenamtes würdigt Engagement vieler Menschen

Der Gedenk- und Aktionstag am 5. Dezember würdigt die vielen Menschen, die sich hierzulande ehrenamtlich engagieren und sich damit auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Darunter befinden sich auch mehr als 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telekom. Sie werden aus bundesweit 17 Servicecentern oder ihrem Homeoffice die Spenden ehrenamtlich entgegennehmen. Steffen Schlaberg, Geschäftsführer Sales und Service der Telekom Deutschland, ist stolz auf den Beitrag der Telekom: „Ich danke unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich für ihr großartiges Engagement. Von der Bereitstellung der technischen Infrastruktur bis hin zum Spendensammeln am Telefon in der Freizeit: Das ist nicht selbstverständlich. Ich bin stolz, dass so viele bereitwillig helfen – das macht unser Team besonders.“

BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ sichert das Überleben von Kindern in Kriegs- und Katastrophengebieten mit Lebensmitteln und Medizin. Zudem fördert die international tätige Hilfsorganisation medizinische Forschungsprojekte und stattet Schulen und Kitas aus. Für Sarah Majorczyk, 1. Vorsitzende von BILD hilft e.V., ist das Engagement der Telekom ein großer Gewinn: „Unsere Spendengala ist mittlerweile ohne die Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telekom kaum mehr vorstellbar. Das ganze Team von BILD hilft e.V. dankt der Telekom für ihr wunderbares Engagement. Und wir versprechen: Jeder Cent aller Spenden fließt direkt in Hilfsprojekte für Kinder in Not.“

Das Ausmaß der Hilfsbereitschaft ist enorm: In den vergangenen 46 Jahren kamen Spenden in Höhe von 503 Millionen Euro zusammen. Allein im letzten Jahr konnten insgesamt 1.108 Projekte und Einzelfälle unterstützt werden, beispielsweise durch lebensrettende Operationen. Weitere Informationen zur Gala und zu den Spendenmöglichkeiten finden Interessierte unter www.ein-herz-fuer-kinder.de/spenden .

Langjähriges Engagement für Kinder und Jugendliche

Die Deutsche Telekom engagiert sich seit Jahren für die Belange von Kindern und Jugendlichen. Sie setzt auf Aufklärung, um beispielsweise die Privatsphäre junger Menschen im Netz zu schützen und digitale Risiken zu minimieren. Mit ihrer Initiative „ Share with care “ schärft sie das Bewusstsein für den Schutz von Kinderdaten im Internet. Zudem möchte die Telekom vor Hassbotschaften und Desinformation im Netz schützen. Das tut sie mit ihrer Initiative „Gegen Hass im Netz“ sehr erfolgreich und setzt sich so für ein respektvolles und demokratisches Miteinander ein. Ferner engagiert sich das Unternehmen seit vielen Jahren mit der Medienkompetenzinitiative „ Teachtoday “ und dem Kinder- und Jugendmagazin SCROLLER für eine sichere und kompetente Mediennutzung. Die Förderung unterstützt Kinder und Jugendliche, Eltern und Großeltern sowie pädagogische Fachkräfte mit praxis- und alltagsnahen Tipps und Materialien. Weitere Informationen zum Thema unternehmerische Verantwortung finden Interessierte unter www.telekom.com/de/verantwortung.

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