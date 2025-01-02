CES: Mit T-Systems einfach in Catena-X einsteigen

T-Systems vereinfacht mit zwei neuen Angeboten den Einstieg in das Datenökosystem für die Automobilbranche Catena-X. Das Onboarding-Paket ”Standard“ bringt kleine und mittelständische Unternehmen ins Datenökosystem. Zum Paket gehören zehn Stunden Beratung und folgende Bausteine: Vorbereiten der Catena-X-Anbindung mittels Trainings, Aufsetzen des Connectors, Test der Anbindung mit produktionsnahen Daten und Live-Schalten in der Umgebung des Betreibers Cofinity-X. Darüber hinaus bietet die Telekom-Tochter das Onboarding-Paket ”Individual“ für große Unternehmen und Konzerne. Kunden erhalten dabei eine Lösung zur Catena-X-Integration, die auf ihre bestehende Systemlandschaft und Prozesse abgestimmt ist. T-Systems stellt die Pakete den ersten Kunden auf der CES in Las Vegas vor.

Catena-X-Onboarding Schritt für Schritt

T-Systems begleitet den gesamten Prozess von der Catena-X-Wissensvermittlung und der Nutzenanalyse, Klärung technischer und organisatorischer Voraussetzungen für eine Teilnahme, über die Registrierung bei Cofinity-X bis zur ersten produktiven Anbindung an Catena-X. Der IT-Dienstleister stellt die Connector-Lösung bereit und integriert Unternehmensdaten. Und T-Systems bietet Anleitungen zu Sicherheitsmaßnahmen und Datenschutzprotokollen. Darüber hinaus haben Kunden die Möglichkeit, auf einfache Weise eigene Business-Apps für Catena-X zu entwickeln und zu testen.

Zertifizierter Komplettanbieter für Catena-X

„Wir unterstützen alle marktgängigen Clouds wie AWS, Azure, Google Cloud oder Open Telekom Cloud, erklärt Sven Löffler, Leiter Dataspaces & Data Products bei T-Systems. „Und unsere Lösungen sind für kleine und große Unternehmen skalierbar, mit einem Connector für alle Use Cases. Support gibt es bei uns von der ersten Minute an, bei Bedarf auch global im 24/7-Modell. Als Teil der Deutschen Telekom bieten wir eine hohe Sicherheit, welche uns externe Auditoren regelmäßig bestätigen. Dazu zählen etwa ISO, TISAX, Gaia-X und IDSA. Als einer der ersten zertifizierten Onboarding Service Provider bieten wir somit ein Rundum-Sorglos-Paket an.“

Partnerschaft mit Cofinity-X

„T-Systems ist Gründungsmitglied und Shareholder der Betreibergesellschaft Cofinity-X und leistet einen wichtigen Beitrag für das Datenökosystem“, unterstreicht Thomas Rösch, CEO bei Cofinity-X. „Außerdem begleitet T-Systems Kunden auf dem Weg in Catena-X. Als Onboarding Service Provider deckt T-Systems alle Schritte ab: Von der Beratung, über die Registrierung, dem Testen, dem Einrichten vieler Funktionen bis zum Aufbereiten von Daten und neuen Apps.“

Referenz von Flex Automotive

„Flex ist stolz darauf, an der Einführung der ersten organisationsübergreifenden Datenkette für den sicheren Austausch von Scope-3-CO2-Emissionsdaten beteiligt gewesen zu sein, die Berechnungen des Product Carbon Footprint auf der Grundlage von Catena-X-Standards und zertifizierten Produkten ermöglicht”, sagt Nicole Stevenson, Vice President Business Strategy & Marketing bei Flex Automotive Business. T-Systems spielte eine entscheidende Rolle, indem es CX-zertifizierte Onboarding-Services und seine innovativen Connector- und Datenaustauschlösungen bereitstellte.“

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