Deutsche Telekom bündelt Wholesale-Aktivitäten.

Die Deutsche Telekom bündelt ihre nationalen und internationalen Wholesale-Aktivitäten in einer neuen Einheit: T Wholesale. Ziel ist es, Kunden und Partnern optimierte Lösungen zu bieten. Diese Lösungen sollen die wachsende Nachfrage nach integrierten Telekommunikationsdiensten weltweit bedienen.

Die internationale Wholesale-Organisation (bislang „Deutsche Telekom Global Carrier“) und der national agierende Wholesale-Bereich der Telekom Deutschland GmbH wurden nun als Geschäftsbereich T Wholesale zusammengeführt. Diese Zusammenführung spiegelt die Bedeutung des Wholesale-Geschäfts für die Telekom wider und stärkt die Position des Unternehmens in der Branche. Der Geschäftsbereich ist damit optimal aufgestellt, um dem wachsenden Trend der Internationalisierung gerecht zu werden.

Geschäftsführerin Dr. Kerstin Baumgart: „Unsere Partner und Kunden profitieren von unserer internationalen Ausrichtung und den daraus entstehenden Synergien. So werden wir den Herausforderungen eines sich schnell verändernden Marktes noch besser begegnen. Wir bieten in Deutschland und international ein Portfolio aus einer Hand, und schaffen so ein nahtloses Kundenerlebnis. Umfangreiche Expertise, Technologieführerschaft und innovative digitale Angebote sind die Basis für unsere nachhaltigen Partnerschaften mit unseren Kunden."

Die neue Struktur verbindet nationale Expertise mit umfangreichem internationalem Know-how. Sie bietet umfassende Unterstützung bei Themen wie grenzübergreifenden Angeboten, marktspezifischen Regulierungsbedarfen oder Access sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene. Die Kunden profitieren künftig von optimierten Prozessen und höherer Effizienz. Dies führt auf Kundenseite zu schnelleren Reaktionszeiten, wettbewerbsfähigeren Angeboten, verbesserter Servicequalität und dadurch zu Kosteneinsparungen.

Die Wholesale-Bereiche der Deutschen Telekom betreuen über 250 Telekommunikations-anbieter und Reseller in Deutschland sowie mehr als 900 internationale Kunden und Partner. Darunter sind auch starke Partnerschaften mit Wettbewerbern, um Infrastrukturen auszubauen und die digitale Transformation zu gestalten.

Zu den Produkten und Dienstleistungen von T Wholesale gehören umfangreiche IPX- und Glasfasernetze, hohe Sicherheitsstandards, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, eine breite Infrastruktur, Ethernet- und MPLS (Multiprotocol Label Switching) -Konnektivität, Sicherheitsschutz, Rechenzentrumsdienste, schnelles Internet im Flugzeug und andere Angebote. Darüber hinaus wird das Unternehmen Themen wie digitale Kommunikation, künstliche Intelligenz, Netzwerk-APIs, 5G Stand Alone, Edge Cloud und strategische Partnerschaften priorisieren, um Innovationen zu beschleunigen.

Mehr Informationen unter: wholesale.telekom.com

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