Silvesterbilanz: Mehr Daten und mehr Telefonate im Mobilfunknetz der Telekom

Über Silvester legte das Datenvolumen im Mobilfunknetz der Telekom wieder ordentlich zu. In den nachrichtenstarken Stunden rund um den Jahreswechsel lag die Datenmenge im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent höher. Insgesamt flossen in der Silvesternacht zwischen 20 Uhr und 3 Uhr mehr als 2.900 Terabyte Daten durchs Netz. Besonders hoch war der Datenverkehr erwartungsgemäß in der ersten Stunde des Jahres. Dabei war insbesondere der Upload-Anteil höher als sonst üblich. Das Netz konnte diese Mengen problemlos transportieren und lief absolut stabil und zuverlässig.

Auch Telefonate legen zu

Deutschland hat außerdem viel telefoniert und die Neujahrsgrüße per Telefon überbracht. Zwölf Millionen Telefonate liefen in der Silvesternacht durchs Mobilfunknetz, eine Million mehr als zum letzten Jahreswechsel. In einer „normalen“ Nacht sind es etwa fünf Millionen. Fast die Hälfte der Silvester-Anrufe gab es erwartungsgemäß zwischen null und ein Uhr. In dieser Stunde waren es über 20-mal so viele Telefonate wie normalerweise um diese Zeit.

Städte-Ranking: Berlin zündete größtes Datenfeuerwerk

Beim Städte-Ranking gab es in der Silvesternacht keine großen Überraschungen. Die einwohnerstärksten Städte liegen vorne. In Berlin, Hamburg und München haben die Menschen am meisten telefoniert und gesurft. Auf Platz vier und fünf liegen Köln und Frankfurt. Auf Platz zehn bei den Telefonaten findet sich Bielefeld. Ein Beweis also, dass es die Stadt wirklich gibt!

Zahl der Notrufe in der Silvesternacht stabil

Insgesamt wurden in der Silvesternacht gut 70.000 Notrufe in den Netzen der Telekom abgesetzt. Die Zahl liegt damit in etwa auf dem Level des Vorjahres. Dabei kommen mehr Notrufe über das Mobilfunknetz an. Die meisten Notrufe in der Silvesternacht gab es zwischen 0:15 Uhr und 0:20 Uhr. Hier gingen knapp zehn Notrufe pro Sekunde ein.

Das Netz der Telekom wird in den Netzmanagement-Centern rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr überwacht. An den Feiertagen und zum Jahreswechsel verstärkt die Telekom ihre Bereitschaften und Technik-Teams, um sicherzustellen, dass für Kundinnen und Kunden alles rund läuft.

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