T wie Testsieger: Telekom gibt ihren Auszeichnungen eine Bühne

Die Telekom ist Testsiege-Sammler: Bestes Mobilfunknetz, bestes Festnetz, bestes TV-Angebot, bestes Shop-Erlebnis, bester Service und beste Hotline. Zu diesem Urteil kommen unabhängige Institute und Fachmagazine. Das Unternehmen hat im Jahr 2024 siebzehn der für die Branche relevantesten Auszeichnungen gewonnen und erzielt damit mit Abstand das beste Ergebnis aller deutschen Telekommunikationsanbieter. Die Telekom überzeugt nicht nur mit ihrer hohen Netzqualität, sondern auch durch ihre ausgezeichneten Produkte und Angebote sowie ihrem herausragenden Service. Dabei zeigt sich der Vorsprung zum Wettbewerb nicht nur in den Gesamtwertungen, sondern meist auch über alle getesteten Kategorien hinweg. Diese Erfolge nimmt die Telekom nun zum Anlass und startet zum Jahresende eine breit angelegte Kommunikationskampagne. Sie verdeutlicht gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern die Wettbewerbsvorteile und stellt die Qualität ihrer Leistungen in den Fokus.

„Die Telekom macht Kundinnen und Kunden zu Fans. Das schaffen wir durch einen Mix aus herausragender Netzqualität, ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, innovative Produkte, faire Angebote und besten Service. Unser Anspruch ist es, das führende digitale Telekommunikationsunternehmen zu sein. Die vielen unabhängigen Testurteile belegen: Wir werden diesem Anspruch gerecht. Wir bieten das beste Kundenerlebnis in Deutschland“, sagt Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom in Deutschland.

Die Telekom hat für die Kampagne ein aufmerksamkeitsstarkes Basismotiv entwickelt, das adaptiert auf die jeweiligen Kanäle ausgespielt wird. Dabei stehen die jeweiligen Siegel der Auszeichnungen im Mittelpunkt und werden durch markante und humoristische Botschaften flankiert. So heißt es beispielsweise:

„Testsiege-Sammler.“

„Ach, so viele sind es gar nicht“

„Testsieger schreibt man mit T“

„Anbietervergleich? Wir machen es Euch leicht.“

„In jeder Kategorie besser als die Konkurrenz.“

„Ein Plakat, nur um zu sagen, wie ausgezeichnet wir sind, ist natürlich etwas übertrieben.

Aber wir konnten einfach nicht anders.“

„Wir sehen jedes Jahr aufs Neue: Das T in Telekom steht für Testsieger. Die insgesamt 17 Auszeichnungen sind das Ergebnis unseres klaren Fokus auf das beste Kundenerlebnis und spiegeln die Qualität unseres Service, unserer Produkte sowie unseres Netzes wider. Den connect Mobilfunk-Netztest beispielsweise haben wir zum 14. Mal in Folge gewonnen“, erklärt Michael Falkensteiner, Leiter Marketingkommunikation und Mobilfunk-Endgeräte Telekom Deutschland. „Mit unserer Kampagne möchten wir nicht nur unsere Erfolge unterstreichen. Wir möchten den Verbraucherinnen und Verbrauchern verdeutlichen, dass wir für sie jeden Tag als unangefochten bester Telekommunikationsanbieter in Deutschland da sind.“

Mehrfach ausgezeichnet: Deutschlands größtes und bestes Mobilfunknetz

Zahlreiche unabhängige Netztests bestätigen das Engagement der Telekom beim Netzausbau – sowohl bei 5G als auch bei LTE: Connect, Chip, Imtest, Smartphone Magazin und Computer Bild haben die Telekom und ihr Mobilfunknetz in diesem Jahr erneut als Testsieger ausgezeichnet. Ob bei Telefonie, Netzverfügbarkeit oder Highspeed-Daten: Das Mobilfunknetz der Telekom erreicht bei allen Tests Spitzenwerte. Mit über 35.000 Mobilfunk-Standorten versorgt der Netzbetreiber mehr als 99 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit LTE – bei 5G sind es 98 Prozent.

Souveräne Spitzenplätze für Festnetz und Internet

Auch mit der Qualität ihrer Festnetzanschlüsse punktet die Telekom bei den renommierten Tests der Fachmagazine Connect und IMTEST und sichert sich jeweils den ersten Platz: In Test-Kategorien rund um Download, Upload, Latenz oder Stabilität steht die Telekom ganz oben auf den Siegertreppchen. Das Unternehmen steht für schnelles Internet und qualitativ hochwertige Festnetzanschlüsse. Über 36 Millionen Haushalte können im Netz der Telekom einen Tarif mit bis zu 100 Mbit/s buchen. Davon erhalten über 30 Millionen Haushalte sogar bis zu 250 Mbit/s. Beim Glasfaserausbau hat der Netzbetreiber erst kürzlich einen Meilenstein erreicht und bietet jetzt zehn Millionen Haushalten einen reinen Glasfaseranschluss mit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde an.





MagentaTV: Preisgekröntes TV-Angebot

Auch im Bereich der IPTV-Plattformen stellt sich MagentaTV an die Spitze und wurde von Connect und IMTEST als Testsieger ausgezeichnet. Bestnoten gibt es hier unter anderem für die sehr gute Audio- und Bildqualität, die komfortable Bedienung sowie das sehr große Inhaltsangebot. MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei handelt es sich um eine riesige und einzigartige Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf. Zusätzlich stehen über 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle, zur Auswahl.

Service-Champion: Telekom führt die Tabelle an

Großen Wert legt die Telekom zudem auf herausragenden Kundenservice – mit Erfolg: Die Testergebnisse der führenden Fachzeitschriften und Institute wie dem TÜV Rheinland zeigen, dass die Telekom den besten Kundenservice der gesamten Branche bietet und durch kontinuierliche Verbesserungen punktet. Die Service-Teams überzeugen mit Fachlichkeit und Empathie. Das Unternehmen hat sowohl bei seinen Service-Hotlines als auch bei den stationären Shops in den Tests von CHIP und Connect die Nase vorn. Gleiches gilt für die digitalen Service Angebote: Ob in Sachen Website, Social Media oder bei Firmen-Apps – beim Test des Technikmagazins CHIP belegt die Telekom in den getesteten Bereichen Mobilfunk, DSL & Festnetz, Hosting und TV/VoD Provider den ersten Platz.

Mehr Informationen zu den Auszeichnungen der Telekom finden Sie hier: www.telekom.de/auszeichnungen

Testsieger-Kampagne auf allen Kanälen

Die Kampagne startet zunächst in Tageszeitungen und Publikumszeitschriften. Die Testsiege werden darüber hinaus bis Ende des Jahres digital, in den sozialen Medien und über Out-of-Home-Medien beworben. Auch ein Spot ist Teil der Kampagne und wird reichweitenstark ab Mitte Dezember im TV laufen. Für die Konzeption und Kreation sind adam&eve Berlin und 480Hz verantwortlich. Die Mediaplanung betreuen Mindshare und emetriq. Social Media Agentur ist Elbkind Reply.

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