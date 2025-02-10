Telekom verlängert Sponsoringvertrag mit dem Jungen Theater Bonn

„Das Junge Theater Bonn ist nicht nur ein Ort für beeindruckende Inszenierungen, sondern auch ein Wegbereiter für gesellschaftlich relevante Themen. Wir freuen uns, auch in den kommenden Jahren neue Impulse zu setzen,“ sagt Philipp Schindera, Leiter Corporate Communications der Telekom.

Auch in den kommenden fünf Jahren wird es im JTB das ‚Telekom-5-Euro-Ticket‘ und das ‚Telekom-Sozialticket‘ geben, zwei wichtige Bausteine. Das Telekom-5-Euro-Ticket ist für alle Nachmittags- und Abendvorstellungen erhältlich. Die Telekom ermöglicht damit Familien mit geringem Einkommen einen Besuch im JTB zu einem deutlich vergünstigten Preis. Die Tickets können online, im Vorverkauf oder an der Tageskasse erworben werden, Verfügbarkeit vorausgesetzt. Es braucht dabei kein Nachweis einer Bedürftigkeit erbracht werden.

Das Telekom-Sozialticket ist sogar ganz kostenfrei. Schulen und Einrichtungen können es für eine bestimmte Anzahl Kinder oder Jugendliche aus wirtschaftlich schwachen Familien beantragen, die sonst an dem gemeinsamen Theaterbesuch mit der Klasse oder Gruppe aus finanziellen Gründen nicht teilnehmen können. Hier übernimmt die Telekom den gesamten Eintrittspreis für die Kinder.

Seit einigen Jahren kooperieren Telekom und JTB vor allem auf dem Gebiet der Medienpädagogik und haben gemeinsam schon einige Projekte durchgeführt, die Kinder und Jugendliche zum sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit Handy, Internet und Social Media befähigen. Auch in Zukunft finanziert die Telekom medienpädagogische Workshops in Schulen, die das JTB dank des Sponsorings für die Schulen kostenfrei durchführen kann. Die Schülerinnen und Schüler sehen zunächst eines der beiden vom JTB entwickelten digitalen

Theaterstücke - ‚TKKG – Gefangen in der Vergangenheit‘ oder‚ Surfguards – Nur das eine Leben‘ - und arbeiten in dem anschließenden Workshop, den Theater- und Medienpädagoginnen des JTB durchführen, zu Themen wie Cybermobbing, Identitätsdiebstahl oder Spielsucht.

Wichtiger Bestandteil der neuen Sponsoringvereinbarung ist auch die Finanzierung eines neuen digital-hybriden Theaterstückes, das vom JTB im kommenden Jahr produziert wird. Die Geschichte für das neue Stück wird derzeit konzipiert. Das Stück wird zentrale gesellschaftliche Themen in Bezug zu den neuesten Entwicklungen im Bereich Social Media setzen. Welchen Einfluss hat etwa TikTok auf die politische Stimmung unter jungen Menschen? Wie unterscheidet man Fake News von seriösen Nachrichten? Wie verteidigt man die Grundwerte einer freiheitlich-liberalen Gesellschaft gegen die Angstmacher von radikalen Gruppierungen und Parteien? Diese und viele weitere wichtige Fragen werden nicht theoretisch erörtert, sondern im Rahmen einer spannenden und berührenden Geschichte gestellt, die für Publikum ab 12 Jahren geeignet sein wird. Mehr zu diesem Projekt wird das JTB wahrscheinlich im Frühjahr 2025 bekanntgeben.

„Ein Projekt wie dieses wäre ohne die Unterstützung durch die Telekom gar nicht vorstellbar“, erklärt JTB-Intendant Moritz Seibert, der das neue Stück schreiben und inszenieren wird. Dieses neue Stück sei sowohl in der Entwicklung als auch in der Produktion wesentlich aufwändiger ist als jedes normale Theaterstück. „Wir sind der Telekom von ganzem Herzen dankbar für die großzügige Unterstützung in all den Jahren und für die freundschaftliche Zusammenarbeit“, sagt Seibert und erinnert nochmal an die Krise der Corona-Pandemie, in der das JTB zunächst nur dank der Unterstützung der Telekom arbeiten und innerhalb weniger Wochen sowohl seine erste Open-Air-Saison als auch seine erste digitale Theaterproduktion auf die Beine stellen konnte. Auch wenn diese Krise endgültig überwunden ist, bleibt die Deutsche Telekom nun fünf weitere Jahre der mit Abstand wichtigste Sponsor des JTB und trägt mit ihrer Unterstützung dazu bei, dass das JTB seine Arbeit weiter so erfolgreich machen kann wie in den vergangenen zwei Jahrzehnten.

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