Die Zukunft der Mitarbeitenden-Kommunikation mit Workvivo

Die Deutsche Telekom erweitert ihre Partnerschaft mit Zoom Communications um Workvivo by Zoom. Workvivo bietet eine „Employee Experience“ Plattform, die die Mitarbeitenden-Kommunikation vereinfacht und ihr Engagement erhöht. Dieses Social Intranet ist als mobile App verfügbar ebenso für den Arbeitsplatz-Rechner. Es richtet sich an Geschäftskunden und öffentliche Hand. Die Telekom nutzt ihre Expertise im Bereich Mitarbeitenden-Kommunikation und -plattformen und liefert ein umfassendes Paket, das Beratung, Implementierung, Anpassung und Service beinhaltet. Die Lösung entspricht den europäischen Datenschutzstandards, Vertragsabschluss und Auftragsabwicklung erfolgen in deutscher Sprache mit der Telekom. Die Telekom bietet Workvivo seit Mai 2025 an.

Interaktive Plattform für moderne Arbeitswelten

Mitarbeitende in Produktion, Außendienst oder im Krankenhaus haben häufig nur eingeschränkt Zugang zu Computer-Arbeitsplätzen. Sie benötigen eine effektive interne Kommunikation, um Informationen zu erhalten und sich mit den Zielen und Werten ihrer Organisation zu identifizieren. Workvivo verbindet klassische Intranet-Funktionen mit sozialen Netzwerk-Elementen. Drittprogramme können integriert werden. Die Beschäftigen wechseln einfach zwischen den Geräten, sei es Bürorechner, Smartphone oder Tablet. Unternehmen erreichen ihre gesamte Belegschaft und können mit ihr interagieren. Mitarbeitende lesen im individuell anpassbaren Aktivitätsfeed Nachrichten von Management und Personalabteilung ebenso wie Inhalte aus dem Kolleg*innenkreis. Die Beschäftigten tauschen sich untereinander aus und feiern Erfolge.

„Workvivo bietet den Kunden der Telekom eine großartige Möglichkeit, ihre Belegschaft auf moderne Weise informiert, engagiert und vernetzt zu halten. Wir freuen uns über die Erweiterung Partnerschaft zwischen Zoom und der Telekom und über den Mehrwert, den unsere gemeinsamen Kunden durch Workvivo erhalten können. Weltweit investieren Unternehmen verstärkt in Employee Experience und die Kommunikation, um ihre gesamte Belegschaft zu vernetzen und die Unternehmenskultur zu stärken, mit dem Ziel, die Zufriedenheit und Bindung ihrer Mitarbeitenden zu verbessern“, erklärt Gavin Wrenn, Chief Operating Officer bei Workvivo by Zoom.

Sicherheit und Unterstützung von Experten der Telekom

Die Software-as-a-Service-Lösung wird datenschutzkonform auf europäischen Servern der Workvivo gehostet. Mit der Telekom als Anbieter erhalten Organisationen Zoom Workplace und Workvivo aus einer Hand: „Dank unserer jahrelangen Erfahrung im Bereich Application Services und New Work für unterschiedlichste Branchen bieten wir Kunden ein Rund-um-sorglos-Paket rund um Zoom Workplace. Für Workvivo by Zoom beinhaltet das neben der umfassenden Beratung die Schulung von Redakteuren und Administratoren, mögliche Anpassungen und Erweiterungen der Standardtechnologie ebenso wie die Begleitung des Change-Prozesses bei der Einführung des Social Intranets“, erklärt Ralf Pechmann, Deutsche Telekom Geschäftskunden B2B Portfolioverantwortung Digital Experience & IT.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil

Über Workvivo by Zoom

Workvivo von Zoom ist eine „Employee Experience“ Plattform, die Kommunikation vereinfacht und das Engagement erhöht, indem sie Mitarbeitenden eine Stimme gibt und dafür sorgt, dass sich alle einbezogen fühlen, unabhängig davon, wo sie arbeiten. Die Plattform vereint Mitarbeitenden-Kommunikation, Engagement, Intranet und Analysefunktionen in einer modernen App für die Beschäftigten, die den Kern der Organisation widerspiegelt und ihre Kultur lebendig macht. Seit Gründung im Jahr 2017 hat Workvivo ein beeindruckendes Wachstum erlebt, das 2023 zur Übernahme durch Zoom führte. Workvivo stärkt die Employee Experience in Unternehmen weltweit und branchenübergreifend, darunter Amazon, Motherson, White Castle, Bupa und Ryanair. Workvivo belegt regelmäßig Spitzenplätze in Software-Bewertungen, darunter den ersten Platz auf G2 in den Kategorien interne Kommunikation, Intranet und Engagement-Tools. Weitere Informationen finden Sie unter www.workvivo.com .