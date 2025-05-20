Telekom feiert 25 Jahre Electronic Beats

25 Jahre Telekom Electronic Beats – das mit zahlreichen Awards ausgezeichnete Musikprogramm der Deutschen Telekom feiert seinen 25. Geburtstag mit einer besonderen Veranstaltung im CANK Berlin. Musikfans dürfen sich am 28. Mai 2025 ab 20:00 Uhr auf ein außergewöhnliches Line-up freuen: Mit dabei sind unter anderem die preisgekrönte Sängerin, Produzentin, Schauspielerin und Tänzerin FKA twigs, der Grammy-nominierte DJ und Produzent Boys Noize, die musikalische Ausnahmeerscheinung Fuffifufzich sowie Kollektive wie E.P.I.Q. und Layers. FKA twigs hat für diesen Abend zudem angesagte DJs ausgewählt.

Ein weiteres Highlight ist ein exklusiver Einblick in die avantgardistische Eusexua-Show, die FKA twigs unter dem Titel „FKA twigs Eusexua Rave“ präsentiert. In dieser aufregenden Arbeit vereint die Künstlerin auf eindrucksvolle Weise elektronische Musik, choreografierte Bewegung und visuelle Elemente zu einem immersiven Gesamterlebnis.

„Wir feiern an diesem Abend das langlebigste Musikprogramm einer Marke für junge Zielgruppen“, sagt Ralf Lülsdorf, Head of International Music Marketing bei der Deutschen Telekom und Gründer von Electronic Beats. „Auch künftig werden wir Jugendkulturen mit inspirierenden Angeboten begleiten – digital, immersiv und im kulturellen Raum. Wir möchten die Menschen durch einen ehrlichen Austausch auf Augenhöhe begeistern. Nur so entstehen kreative Impulse und echte Relevanz.“

Schnell sein lohnt sich: Alle Fans von Telekom Electronic Beats haben die Möglichkeit, sich für das Jubiläumsevent über die Webseite electronicbeats.net/all-is-sound Gästelistenplätze zu sichern. Der kostenlose Zugang kann aus organisatorischen Gründen jedoch nicht garantiert werden. Es gilt das Prinzip „first come, first served“.

Feste Größe in der europäischen Popkultur

Telekom Electronic Beats ist eine Erfolgsgeschichte. Was 2000 als visionäres Musikmarketingprojekt begann, ist heute eine feste Größe in der europäischen Popkultur. Seit 25 Jahren begleitet und prägt das vielfach ausgezeichnete Musik- und Kulturprogramm nunmehr die Schnittstellen von elektronischer Musik, Journalismus, Mode und Technologie. Es hat dabei immer wieder neue Akzente gesetzt. Als preisgekrönte Content- und Community-Plattform erkennt Telekom Electronic Beats Trends, prägt kulturelle Debatten und eröffnet neue Räume für Kunst und Kultur. Im Zentrum der Aktivitäten stehen dabei stets die Menschen.

Telekom Electronic Beats hat bereits mit Größen wie Billie Eilish, Gorillaz, Lana Del Rey, Grace Jones oder Charli XCX gearbeitet – aber auch immer wieder die Basis gefördert und lokale Szenen unterstützt. Die europaweite Initiative geht eine tiefgreifende Symbiose mit Musik, Design, Kunst, Fashion und neuen Technologien ein. Im Fokus stehen dabei digitale Aktivitäten und Live-Events für Musikfans. Schwerpunkt der Community-Ansprache liegt auf den Social-Media-Kanälen. Weitere Informationen: www.electronicbeats.net

25 Jahre Telekom Electronic Beats

28. Mai 2025, 20 Uhr im CANK, Karl-Marx-Straße 95, Berlin-Neukölln

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