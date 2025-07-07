Ein Festivalerlebnis der Superlative: Lollapalooza presented by Telekom.

Wenn das Lollapalooza Berlin in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert, ist eines klar: Die Telekom ist mittendrin statt nur dabei – als exklusiver Presenter und Sponsor des buntesten Festivals Deutschlands - am 12. und 13. Juli live im Berliner Olympiastadion und Olympiapark. Unter dem Motto „Lollapalooza Berlin presented by Telekom“ entsteht ein Festivalerlebnis, das Fans vor Ort wie auch digital erreicht – live, laut und unvergesslich.

Wer sich vorab einen Eindruck vom Festival machen möchte, findet hier den Trailer dazu. Und wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat trotzdem die Chance, Teil des Lollapalooza zu sein: Die Telekom bringt das Festival-Gefühl via kostenlosem Livestream auf MagentaMusik, bei MagentaTV, beim Sender #dabeiTV und TikTok zu den Fans.

Exklusiver Content und Entertainment auf TikTok

Beim Lollapalooza können Fans ihre Stars hautnah erleben – und das auf allen Kanälen: Über einen exklusiven TikTok-Livestream bringt die Telekom das Festival direkt auf die Smartphones und Tablets junger Musikfans in ganz Deutschland. Hier sehen sie unter anderem Live-Auftritten internationaler Stars wie J-Hope, spektakuläre Show-Momenten und unterhaltsamen Creator-Content. Kessy und Gizem Celik führen durch das Programm und begleiten das Publikum durch ein Festival voller Emotionen, Musik und Überraschungen.

Badmómzjay x MagentaMobil Young

Am Telekom Stand vor Ort im Fashionpalooza wird es dann interaktiv: In Kooperation mit Badmómzjay lädt MagentaMobil Young zum Mitmachen ein. Eine Greifarmmaschine bietet die Chance auf attraktive Gewinne – darunter kostenlose Unlimited Tarife für 24 Monate. Zusätzlich können sich Fans beim professionellen Nail-Design einen neuen Festival-Look sichern.

Magenta Moments: Exklusive Vorteile für Telekom Kund*innen

Nur in der MeinMagenta App und nur solange der Vorrat reicht – mit dem Vorteilsprogramm Magenta Moments erleben Telekom Kund*innen das Lollapalooza aus einer neuen Perspektive: Die erhöhte Telekom Tribüne im Festivalzentrum etwa bietet die beste Sicht auf die Telekom Mainstage mit vielen Lieblingsacts. In der Telekom Priority Lounge erleben Fans maximalen Komfort direkt vor der anderen Mainstage-Bühne: entspannte Atmosphäre, Platz zum Tanzen & kurze Pausen ohne Platzverlust.

Außerdem sind Meet & Greets und Backstage Touren sind zu gewinnen, bei denen man mit den Stars auf Tuchfühlung gehen und einen exklusiven Blick hinter die Kulissen erhaschen kann. Und nicht zuletzt können alle Telekom Kund*innen unbegrenztes Datenvolumen freischalten, mit dem sie jeden Moment teilen können und im Umfeld der Telekom-Tribüne alles Wissenswerte um die Moments-Vorteile erfahren.

Bestes Netz für beste Festival-Stimmung

Mit ihrem kontinuierlichen Netzausbau sorgt die Telekom in Deutschland für ein gutes Mobilfunkerlebnis – auch bei den Festival-Fans. Die Telekom hat allein in den Tribünen und im Innenbereich des Berliner Olympiastadions rund 140 5G-Antennen verbaut – für Downloadgeschwindigkeiten bis zu 1,2 Gigabit pro Sekunde. Beim Lollapalooza Berlin wird die Telekom die ohnehin schon sehr gute Netzinfrastruktur während des Festivals mit zwei zusätzlichen temporären Masten erweitern. Damit ermöglicht sie den Musik-Fans vor Ort reibungsloses Telefonieren, Surfen und Streamen im besten Netz.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Hierbei handelt es sich um eine riesige Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf. Zusätzlich stehen über 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle, zur Auswahl. Funktionen wie die übergreifende Suche, über MagentaTV+ Inhalte aber auch über alle Streaming-Dienste, Timeshift, Restart und Sieben-Tage-Replay bieten einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über die Telekom-eigene TV-Box MagentaTV One, den MagentaTV Stick sowie über Smart TVs, Streaming-Sticks, Smartphones, Laptops und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de

Über Magenta Musik

Die Telekom ist seit vielen Jahren ein starker Partner der Musik. Sie bündelt ihr Musikengagement unter MagentaMusik und bietet optimal auf die Bedürfnisse der Musikfans zugeschnittene Angebote. Mit ihrem technologischen Know-how schafft sie digitale Verbindungen und bringt Live-Erlebnisse zu den Fans – in bester Qualität auf MagentaTV und im kostenlosen Livestream über www.magentamusik.de. Zudem bietet sie ihren Kundinnen und Kunden über ihr Treueprogramm Magenta Moments viele Vorteile wie beispielsweise ein exklusives Ticket-Vorkaufsrecht für ausgewählte Konzerte.

Über Magenta Moments

Magenta Moments ist das exklusive Treueprogramm für Privatkund*innen der Telekom. Mit Magenta Moments erhalten sie regelmäßig Geschenke und Vorteile von Partnern, zum Beispiel aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming, Shopping oder Reisen. Alle Angebote sind innerhalb der MeinMagenta-App über das Herz-Symbol in der unteren Menüleiste aufrufbar. Die MeinMagenta-App können sich alle Interessierten im App Store oder Google Play Store kostenfrei herunterladen.

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