Vier Tage Livestream, exklusive Angebote und unbegrenztes Datenvolumen: Telekom bringt Wacken Open Air Feeling direkt zu den Fans.

Ein Dorf, das Jahr für Jahr die weltweite Metal-Community elektrisiert, ist Wacken in Schleswig-Holstein. Rund 85.000 Fans pilgern auch 2025 an insgesamt vier Tagen (30. Juli bis 2. August) zum Wacken Open Air, dem größten Metal-Festival der Welt. Und die Telekom ist als exklusiver Partner mittendrin #dabei. So entsteht ein Festivalerlebnis, das Fans vor Ort wie auch digital erreicht – live, laut und unvergesslich.

Exklusiver Content und bestes Entertainment

Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat trotzdem die Chance, Teil des Wacken Open Air zu sein: Die Telekom bringt das Festival-Gefühl via kostenlosem Livestream auf MagentaMusik und über MagentaTV zu den Fans; für diese wird es auch beim Sender #dabeiTV zu erleben sein. Die Moderator*innen Kessy und Tobi führen durch das Programm und begleiten das Publikum durch ein Festival voller Emotionen, Musik und Überraschungen. Einen ersten Eindruck davon kann man mit dem offiziellen Trailer gewinnen.

Eigener MagentaTV Metal-Tarif

Mit dem Wacken MagentaTV Flex Tarif hat sich die Telekom exklusiv für Festival Fans ein besonderes Goodie überlegt: Wer sich vom 23.07. bis zum 13.08. für den Tarif entscheidet, bekommt drei Monate lang einen Rabatt von 30 Prozent und bezahlt jeweils sieben statt zehn Euro. Außerdem erhalten alle Kund*innen bei Abschluss einen 25% MetalMerch-Gutschein eines Tarifes. Nur solange der Vorrat reicht. Der Tarif ist ohne Mindestlaufzeit und monatlich kündbar.

Magenta Moments goes Wacken: Exklusive Vorteile für Telekom Kund*innen

Nur in der MeinMagenta App und nur solange der Vorrat reicht – mit dem Vorteilsprogramm Magenta Moments haben Telekom Kund*innen beim Wacken Open Air die Chance auf ganz besondere Momente. So sind Meet & Greets und Backstage Touren sind zu gewinnen, bei denen man mit den Stars auf Tuchfühlung gehen und einen exklusiven Blick hinter die Kulissen erhaschen kann. Besonderes Highlights sind ein Meet & Greet mit Wacken-Gründer Holger Hübner sowie eine Song-Recording-Session mit der Band Beyond The Black. Außerdem werden zwei signierte Wacken Open Air Gitarren und Wacken United Tickets verlost. Und nicht zuletzt können alle Telekom Kund*innen unbegrenztes Datenvolumen freischalten, mit dem sie jeden Moment teilen können.

Bestes Netz für beste Festival-Stimmung

Mit ihrem kontinuierlichen Netzausbau sorgt die Telekom in Deutschland für ein gutes Mobilfunkerlebnis – auch bei den Festival-Fans. Beim Wacken Open Air wird sie zusätzlich acht temporäre Container-Masten aufstellen. Mit den mobilen Sendestationen ermöglicht das Unternehmen den Besuchern vor Ort reibungsloses Telefonieren, Surfen und Streamen im besten Netz. Im letzten Jahr war das Wacken Open Air das Festival mit dem höchsten Datendurchsatz im Netz der Telekom – mit mehr als 140.000 Gigabyte übertragener Daten bei rund 85.000 Besucher*innen. Der 5G-Anteil lag dabei bei über 40 Prozent.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Hierbei handelt es sich um eine riesige Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf. Zusätzlich stehen über 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle, zur Auswahl. Funktionen wie die übergreifende Suche über MagentaTV+ Inhalte aber auch über alle Streaming-Dienste, Timeshift, Restart und Sieben-Tage-Replay bieten einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über die Telekom-eigene TV-Box MagentaTV One, den MagentaTV Stick sowie über Smart TVs, Streaming-Sticks, Smartphones, Laptops und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de

Über Magenta Musik

Die Telekom ist seit vielen Jahren ein starker Partner der Musik. Sie bündelt ihr Musikengagement unter MagentaMusik und bietet optimal auf die Bedürfnisse der Musikfans zugeschnittene Angebote. Mit ihrem technologischen Know-how schafft sie digitale Verbindungen und bringt Live-Erlebnisse zu den Fans – in bester Qualität auf MagentaTV und im kostenlosen Livestream über www.magentamusik.de. Zudem bietet sie ihren Kundinnen und Kunden über ihr Treueprogramm Magenta Moments viele Vorteile wie beispielsweise ein exklusives Ticket-Vorkaufsrecht für ausgewählte Konzerte.

Über Magenta Moments

Magenta Moments ist das exklusive Treueprogramm für Privatkund*innen der Telekom. Mit Magenta Moments erhalten sie regelmäßig Geschenke und Vorteile von Partnern, zum Beispiel aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming, Shopping oder Reisen. Alle Angebote sind innerhalb der MeinMagenta-App über das Herz-Symbol in der unteren Menüleiste aufrufbar. Die MeinMagenta-App können sich alle Interessierten im App Store oder Google Play Store kostenfrei herunterladen.

Trailer

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