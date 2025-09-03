Neuer Telekom Privatkunden-Chef: Axel Orbach übernimmt von Wolfgang Metze

Wechsel in der Geschäftsführung der Telekom in Deutschland: Wolfgang Metze, derzeit Geschäftsführer Privatkunden der Telekom Deutschland GmbH, wird das Unternehmen im besten gegenseitigen Einvernehmen zum 30. September 2025 verlassen. Axel Orbach, aktuell congstar-Chef, wird seine Aufgaben zum 01. Oktober übernehmen.

Metze übernahm die Verantwortung als Geschäftsführer Privatkunden im August 2023. In dieser Rolle war er verantwortlich für das Festnetz- und Mobilfunkgeschäft der Deutschen Telekom, MagentaTV, ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle Kanäle sowie für die Strategie und Steuerung von Glasfaser. Unter der Leitung von Wolfgang Metze hat die Telekom die Marktführerschaft in Deutschland ausgebaut und die Kundenzufriedenheit weiter gesteigert. So hat das Unternehmen in Metzes Zeit erfolgreich Mobilfunktarife ohne Datenlimit eingeführt und auch damit stetiges Umsatz- und Ergebniswachstum erzielt. Zuvor hatte die Telekom mit einem dedizierten Glasfaser-Portfolio in Deutschland für Aufsehen gesorgt und die Kundenzufriedenheit durch personalisierte Angebote gesteigert. Die EURO 2024 förderte neben umfangreicher Berichterstattung bei MagentaTV und Aktionen wie unlimitiertes Datenvolumen eine starke Kundenbindung und Rekordabsätze für das TV-Angebot der Telekom.

Axel Orbach, derzeit Geschäftsführer bei congstar, wird ab dem 1. Oktober 2025 die Verantwortung als Geschäftsführer Privatkunden der Telekom Deutschland übernehmen und damit Wolfgang Metze nachfolgen. In dieser Position wird er ebenfalls direkt an Rodrigo Diehl, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom und Geschäftsführer Telekom Deutschland, berichten.

Orbach blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche zurück, darunter Führungspositionen im Consumer-Business, digitalen Marken und der Kundentransformation. Seit 2022 hat er erfolgreich congstar als Geschäftsführer geleitet, wo er die Marktposition und die Kundenzufriedenheit des Unternehmens gestärkt hat. In den vergangenen dreieinhalb Jahren konnte er mit der eigenständigen Marken-Tochter der Telekom in einem herausfordernden Marktumfeld ein Umsatzwachstum von über 30 Prozent erzielen. 2024 hat die congstar erstmals einen Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Euro erwirtschaftet.

Einen Nachfolger für Orbachs aktuelle Position wird congstar zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Zitate des Telekom-Managements

Rodrigo Diehl, Deutschland-Chef der Telekom: „Wolfgang Metze hat einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Privatkundengeschäfts geleistet. Die Einführung der Glasfaser-Tarife, die unlimitierten Mobilfunk-Angebote sowie die Erfolge rund um die Fußball EURO 2024 sind wegweisend. Ich danke Wolfgang herzlich für seine sehr starke Arbeit und wünsche ihm privat wie beruflich weiterhin nur das Beste. Mit Axel Orbach haben wir einen erfahrenen und kompetenten Nachfolger gefunden. Er hat mit seinem congstar-Team einen beeindruckenden Track Record gezeigt. Ich freue mich auf neue Impulse. Herzlich willkommen im Telekom-Team.“

Wolfgang Metze, bis zum 30. September Privatkunden-Chef der Telekom in Deutschland: „Die Telekom ist ein großartiges Unternehmen. Es war mir eine Freude, ihr insgesamt 18 Jahre meines Berufslebens widmen zu dürfen. Angefangen als Trainee bis zum Geschäftsführer des Privatkundensegments der Telekom Deutschland, blicke ich zurück mit großer Dankbarkeit und Stolz auf unsere Erfolge. Wir haben im Privatkundensegment den Wettbewerb dominiert und neue Rekorde im Umsatz und Ergebnis erzielt. Wir sind unserer Verantwortung gerecht geworden und haben Deutschland mit neuester Glasfaser-Technologie und dem besten Mobilfunknetz verbunden. Mit MagentaTV haben wir Rekordwerte erzielt und ein vielfach prämiertes TV-Angebote geschaffen. Auch unsere Zweitmarke congstar hat beeindruckende Erfolge gefeiert. Trotz herausfordernder Marktbedingungen haben wir die richtigen Weichen gestellt. Es war keine einfache Entscheidung, aber ich freue mich, den weiteren Weg der Telekom zu verfolgen. Meinem Team und der Geschäftsführung danke ich für die erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Axel Orbach, Geschäftsführer congstar und designierter Telekom Privatkunden-Chef: „Es ist mir eine Ehre, diese verantwortungsvolle Position zu übernehmen. Ich freue mich, gemeinsam mit dem Telekom-Team den Weg der Innovation und absoluten Kundenorientierung zu gehen. In meiner Zeit bei congstar haben wir gemeinsam viel erreicht: Wir haben die Schallmauer von einer Milliarde Euro Jahresumsatz durchbrochen, sieben Millionen Kundinnen und Kunden gewonnen, mit fraenk eine starke Marke etabliert, congstar Zuhause gestartet und unsere Marke aufgefrischt. All das war nur möglich mit dem besten Team – danke für die unvergessliche Zeit und das Vertrauen. Da ich in neuer Position für congstar verantwortlich bleiben werde, fällt mir der Abschied etwas leichter.“

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