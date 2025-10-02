Alexander Jenbar wird neuer Telekom Technik-Chef in Deutschland

Die Deutsche Telekom hat einen neuen Technik-Chef für ihr Deutschland-Geschäft: Alexander Jenbar wird ab 1. November 2025 als Geschäftsführer Technologie in der Telekom Deutschland GmbH starten. Derzeit ist er Vorstandsmitglied und Chief Technology and Innovation Officer (CTIO) von T-Mobile Polska. Er folgt auf Abdu Mudesir, der zum 1. Oktober in den Vorstand der Deutschen Telekom berufen wurde.

Jenbar soll die Telekom auf ihrem Weg unterstützen, das führende digitale Telekommunikationsunternehmen zu werden. Im Fokus stehen neben technologischen Innovationen im Netzbetrieb der konsequente Ausbau des Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Arbeit an strategischen Prioritäten, wie globalen Größenvorteilen und die Beschleunigung von Geschäftsprozessen durch Künstliche Intelligenz.

Telekom Deutschland-Chef Rodrigo Diehl: „Ich danke Abdu Mudesir für die wertvolle Arbeit mit dem Technik-Team und all die Erfolge, die unseren Kundinnen und Kunden ein überragendes Netzerlebnis bieten. Abdu hat die Digitalisierung Deutschlands und die Nutzung von KI in unserem Netz maßgeblich vorangetrieben. Ich freue mich, dass wir auch in seiner neuen Rolle weiterhin zusammenarbeiten werden. Mit Alexander Jenbar konnten wir einen sehr versierten Technik-Experten als Nachfolger gewinnen. Seine internationale Erfahrung, sein tiefes technologisches Verständnis und sein Einsatz für digitale Lösungen werden uns helfen, unser Ziel zu erreichen: Die Telekom als Spitzenreiter für digitale Netze in Deutschland zu etablieren und für unsere Kunden die beste Qualität zu bieten.“

Alexander Jenbar, ab 1. November Technik-Chef Telekom Deutschland: „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem starken Team der Telekom Deutschland die nächsten Innovationsschritte zu gehen. Unsere Mission ist klar: Wir wollen Glasfaser- und Mobilfunknetze weiter konsequent ausbauen und die Telekom zur Nummer eins im digitalen Markt machen. Die Telekom will immer der beste Anbieter für moderne Netze sein – für jeden Haushalt, jedes Unternehmen und jeden Ort in Deutschland. Effizient, digital. Dazu will ich meine Erfahrung, meine Expertise und meine Leidenschaft einbringen. Ich kann es kaum erwarten, meine neuen Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen und zu starten.“

Alexander Jenbar bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Telko-Branche mit. Der 52-jährige Österreicher war seit September 2022 Mitglied des Vorstands und Chief Technology and Innovation Officer bei T-Mobile Polska. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Technologie- und Telekommunikationsbranche war er zuvor als CTIO bei Telekom Romania tätig und hielt Positionen als Chief Operations Officer bei TDC Net in Dänemark sowie als Managing Director Network und Director Operations bei A1 Telekom Austria. Zuvor war er unter anderem in Thailand und Deutschland tätig.

Jenbar hat in Österreich und Deutschland drei Master-Abschlüsse in Wirtschaft, Betriebswirtschaft und öffentlicher Verwaltung erworben.

Einen Nachfolger für Jenbars Position bei T-Mobile Polska wird das Unternehmen zu einer anderen Zeit bekannt geben.

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