Nur bei der Telekom: eSIM-Transfer zwischen Android und iOS jetzt kinderleicht

Ab sofort können Kund*innen der Deutschen Telekom ihr eSIM-Profil ganz einfach und sicher zwischen Android- und iOS-Geräten übertragen – ohne zusätzliche App, ohne Papierkram. Damit ist die Telekom aktuell der einzige Netzbetreiber in Europa und einer der ersten weltweit, der diesen komfortablen Service anbietet. „Mit dem neuen eSIM-Transfer machen wir den Gerätewechsel für unsere Kundinnen und Kunden so unkompliziert wie nie zuvor. Einfach, flexibel und sicher – das ist unser Anspruch“, sagt Michael Hagspihl, Leiter Global Strategic Projects und Marketing Partnerships der Deutschen Telekom.

Plattformübergreifend und einfach: Wechseln leicht gemacht

Bisher war der eSIM-Transfer bei der Telekom nur zwischen Geräten mit gleichem Betriebssystem möglich: Seit 2020 zwischen iOS-Geräten, seit 2023 auch zwischen Android-Geräten. Jetzt ist der Wechsel erstmals auch zwischen Android und iOS – und umgekehrt – möglich. Die neue Funktion erleichtert so den Umstieg auf ein neues Smartphone und macht die Nutzung der eSIM noch komfortabler.

So funktioniert‘s

Unterstützt werden zum Start iPhones mit der Softwareversion iOS 26 und das Google Pixel 10. Weitere Android-Modelle folgen in Kürze.

Der eSIM-Transfer wird direkt in den Einstellungen des neuen Smartphones gestartet.

Das Betriebssystem erkennt das bisherige Gerät und initiiert den sicheren Wechsel.

Im Hintergrund prüft das Telekom-System, ob Gerät, Tarif und Nutzer*in berechtigt sind, und gibt dann den Transfer frei.

Das bestehende Mobilfunkprofil wird übertragen – Rufnummer und Tarif bleiben erhalten.

Sicherheit und Technik

Die neue Funktion basiert auf dem internationalen GSMA-Standard TS.43 sowie auf dem von der Telekom entwickelten Entitlement-Server. Dieser Server prüft die Berechtigungen, steuert den sicheren Ablauf und ermöglicht es der Telekom, schnell auf neue Funktionen und Innovationen zu reagieren. Seit 2017 wird diese Eigenentwicklung zentral für die europäischen Beteiligungen der Telekom kontinuierlich ausgebaut. Der Service wird zukünftig auch in weiteren Landesgesellschaften der Telekomverfügbar sein. „Wer das Betriebssystem wechselt, möchte seine Verbindung nahtlos mitnehmen. Genau das ermöglichen wir jetzt – schnell, sicher und ohne Zusatzaufwand“, so Michael Hagspihl weiter. „Unser innovatives System sorgt dafür, dass der Wechsel zuverlässig und einfach funktioniert.“

Was ist eine eSIM?

Die eSIM ist eine fest im Gerät verbaute digitale SIM-Karte. Anstelle eines physischen Chips wird ein Profil aufgespielt – das macht den Wechsel auf ein neues Gerät besonders einfach.

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