OTE vollzieht Verkauf von Telekom Romania Mobile Communications

Athen/Athens 01.10.2025 - Hellenic Telecommunications Organization S.A. („OTE“) gibt bekannt, dass die Veräußerung der 100-prozentigen Beteiligung (abzüglich sieben von S.N. Radiocommunicatii gehaltene Aktien) an Telekom Romania Mobile Communications („TKRM“) an Vodafone Romania heute abgeschlossen wurde, einschließlich der Übertragung des Prepaid-Geschäfts, bestimmter Frequenzrechte und eines Teils des Funkturmportfolios von TKRM an Digi Romania. Das Gesamttransaktionsvolumen betrug 70 Millionen Euro.

Der Nettokaufpreis nach den üblichen Anpassungen bei Abschluss, u. a. hinsichtlich Nettoverschuldung, Working Capital und sonstigen Kosten und Aufwendungen/Rückstellungen, belief sich auf rund 40 Millionen Euro, die an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Einzelheiten zu dieser Sonderdividende wird OTE im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse des 3. Quartals am 13. November 2025 mitteilen. Die Ausschüttung unterliegt der Zustimmung der zuständigen Gesellschaftsorgane.

Diese Bekanntmachung erfolgt als Pflichtveröffentlichung gemäß griechischem Gesetz 3556/2007 (Art. 3 Abs. 1 Buchst. (p) und Art. 21) und (Art. 17) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Marktmissbrauch.

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