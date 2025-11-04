Für ein souveränes Deutschland: Telekom startet Industrial AI Cloud mit NVIDIA

Rund 50 Prozent mehr Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI) in Deutschland: Die Deutsche Telekom und das global tätige KI-Infrastrukturunternehmen NVIDIA haben heute im Beisein hochrangiger Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft den ersten großen Meilenstein für die weltweit erste industrielle KI-Cloud, eine der größten KI-Infrastrukturen Europas, gefeiert.

Die Telekom und NVIDIA geben heute die ersten Kunden und Nutzer dieser neuen KI-Fabrik bekannt. SAP und die Deutsche Telekom schaffen gemeinsam eine sichere und leistungsfähige digitale Infrastruktur für öffentliche Einrichtungen und innere Sicherheit. Die Telekom stellt die physische Infrastruktur bereit, SAP liefert die SAP Business Technology Platform und Anwendungen – inklusive moderner KI-Technologien. Künftig werden alle digitalen Lösungen für diese Zielgruppen auf dem gemeinsamen „Deutschland-Stack“ entwickelt. Damit garantieren beide Unternehmen höchste Standards bei Datenschutz, Sicherheit und Verlässlichkeit. Diese Partnerschaft steht für digitale Souveränität „Made in Germany“.

Darüber hinaus bildet sich mit Siemens, Agile Robots, Wandelbots, Quantum Systems, PhysicsX und Perplexity ein breiteres Ökosystem aus mehreren Unternehmen. Insgesamt sind bereits etwa 10 Unternehmen Teil dieses neuen souveränen KI-Ökosystems.

Diese neue, hochmoderne KI-Infrastruktur wird im ersten Quartal 2026 in Betrieb genommen. Es wird großen Organisationen, Mittelstand und Start-ups in Deutschland und Europa ermöglichen, KI für jede Fertigungsanwendung von der Konstruktion bis zur Robotik über eine sichere und souveräne IT-Infrastruktur zu entwickeln, zu trainieren und einzusetzen. Aktuell werden mehr als tausend NVIDIA DGX B200 Systeme und NVIDIA RTX PRO™ Servers – mit bis zu 10.000 NVIDIA Blackwell GPUs – mit beschleunigten Workloads mit NVIDIA CUDA-X , NVIDIA Omniverse und NVIDIA AI Enterprise Software in einem Rechenzentrum in München installiert, das komplett saniert wurde. Mit dieser Rechenleistung wird Deutschland zum führenden souveränen KI-Hotspot Europas – aufgebaut als rein privatwirtschaftliche Initiative.

Die Industrial AI Cloud ist eines der ersten Leuchtturm-Projekte von "Made 4 Germany", einer Initiative mit mehr als 100 Unternehmen. Ziel der Initiative ist es, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken und die Digitalisierung von Wirtschaft und Verwaltung zu beschleunigen.



Zu den Rednern bei dem Launch der "Industrial AI Cloud" gehören unter anderem Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung; Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt; Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom; Jensen Huang, CEO von NVIDIA; Christian Klein, CEO von SAP; Aravind Srinivas, CEO von Perplexity; Zhaopeng Chen, CEO von Agile Robots; und Jacomo Corbo, CEO von PhysicsX.

Es folgen Zitate:

Timotheus Höttges, CEO Deutsche Telekom AG:

„Maschinenbau und Industrie haben dieses Land stark gemacht“, sagt Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. „Aber auch hier werden wir herausgefordert. KI ist eine riesige Chance. Sie wird helfen, unsere Produkte zu verbessern und unsere europäischen Stärken zu stärken. In nur sechs Monaten formen wir aus einer Idee reale KI-Rechenpower, Made for Germany.“

Jensen Huang, CEO NVIDIA

„Deutschlands Stärke im Ingenieurwesen und in der Industrie ist legendär und wird jetzt durch KI noch weiter ausgebaut“, sagte Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. „Mit der weltweit ersten Industrial AI Cloud und einer der größten Bereitstellung von GPUs in Deutschlands bringen wir NVIDIA-KI und Robotik hierher, um eine neue Ära der industriellen Transformation einzuläuten.“

Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung

„Wir begrüßen die Investitionen der Telekom und NVIDIA ausdrücklich – starke Partnerschaften zwischen deutschen Unternehmen und internationalen Technologieführern sind entscheidend, um Deutschland zu einem führenden KI-Land zu machen. Der Aufbau eigener Kompetenzen gelingt nur im offenen Austausch, in Partnerschaften auf Augenhöhe und nicht indem wir uns abschotten. Kooperationen wie diese zeigen: Deutschland ist attraktiver Standort für digitale Investitionen aus dem In- und Ausland. Unser Ziel ist es, diese Attraktivität weiter zu steigern – unter anderem mit besseren Bedingungen für den Bau und Betrieb von Rechenzentren. Einen Entwurf einer Rechenzentrumsstrategie mit ersten Sofortmaßnahmen wollen wir bis Jahresende vorlegen. Auf dem Weg zur souveränen KI-Industrie braucht es genau diesen Geist, den wir heute sehen: Offenheit, Kooperation und den gemeinsamen Willen, neue Maßstäbe zu setzen.“

Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt

„Die Hightech Agenda Deutschland der Bundesregierung steht für mehr Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfung und Souveränität – durch Forschung und Technologie. Künstliche Intelligenz als eine der Schlüsseltechnologien ist dabei für unser Land von zentraler Bedeutung. Umso mehr freut mich die privatwirtschaftliche Initiative von Telekom und NVIDIA. Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung ist da und durch den Einsatz von KI in Industrie und Start-ups können wir unsere Wirtschaftsleistung und Wettbewerbsfähigkeit spürbar erhöhen Das zeigt: Deutschland kann KI. Genau das ist der Spirit der Hightech Agenda Deutschland, mit dem wir Deutschland wieder zum Top-Technologieland machen.“

Christian Sewing, CEO of Deutsche Bank

„Deutschland hat enormes wirtschaftliches und technologisches Potenzial – und jetzt ist der Moment, es gemeinsam zu entfalten. Die Industrial AI Cloud ist eines der ersten Leuchtturmprojekte, das nach dem Start unserer Initiative Made for Germany auf den Weg gebracht wird. Sie ist ein Meilenstein, weil sie uns ein deutlich höheres Tempo bei Zukunftstechnologien ermöglicht. Die neue KI-Fabrik ist keine staatliche Maßnahme, sondern eine rein privatwirtschaftliche Initiative – getragen von Unternehmen, die Verantwortung übernehmen, um den Standort Deutschland wieder zum Wachstumsmotor Europa zu machen. Genau dafür steht Made for Germany.“

Christian Klein, CEO SAP

Deutschland und Europa bringen alle Voraussetzungen mit, um im globalen Wettbewerb um industrielle KI eine führende Rolle einzunehmen. Dieses gemeinsame Projekt ist ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zur „Industrial AI made in Europe.“ SAP übernimmt dabei die Rolle des Brückenbauers zwischen Technologie und Industrie. Die SAP Business Technology Platform (BTP) bildet das technologische Fundament, auf dem Anwendungen exklusiv entwickelt und betrieben werden, skalierbar, sicher und offen. In Kombination mit der neuen „Industrial AI Cloud“ der Deutschen Telekom entsteht eine leistungsfähige, souveräne Infrastruktur, die Interoperabilität ermöglicht, europäische Innovationskraft gezielt bündelt und den Transfer in die industrielle Praxis beschleunigt.

Roland Busch, CEO Siemens

„Die Industrial AI Cloud ist ein wichtiger Beitrag, KI in Deutschland zu skalieren. Wir sind überzeugt, dass diese Schlüsseltechnologie Unternehmen aller Größen produktiver und wettbewerbsfähiger macht. Als führendes Unternehmen bei industrieller KI wollen wir auf der Infrastruktur der Deutschen Telekom und NVIDIA Software als Service selbst nutzen und unseren Kunden und Partnern anbieten – schnell und unkompliziert. Kunden wie Mercedes-Benz oder die BMW Group können damit hochkomplexe Simulationen mit KI-gestützten digitalen Zwillingen durchführen und ihre Entwicklungsprozesse für neue Fahrzeuge massiv beschleunigen.“

Zhaopeng Chen, CEO Agile Robots

Unser Robotic Foundation Model basiert auf großen Datenmengen und erfordert daher eine hohe Rechenleistung – eine Anforderung, die die Industrial AI Cloud optimal erfüllt. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein für Agile Robots und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Durch die Kombination aus fortschrittlicher KI und skalierbarer Cloud-Infrastruktur können wir Innovationen beschleunigen, Produktionsprozesse effizienter gestalten und unsere Position auf dem globalen Markt langfristig festigen.

Christian Piechnick, CEO Wandelbots

„Made in Germany ist kein Qualitätskriterium mehr. Wir sind im internationalen Vergleich zu langsam, zu teuer und zu unflexibel geworden. Künstliche Intelligenz in der Produktion ist der Schlüssel, um diesen Rückstand in kurzer Zeit aufzuholen. Die Sovereign Industrial AI Cloud ebnet den Weg, Fabriken zu digitalisieren, verfügbare Daten nutzbar zu machen und Europa durch künstliche Intelligenz als Produktionsstandort zukunftsfähig zu halten.”

Jacomo Cobo, CEO PhysicsX

Bei der Industrial AI Cloud geht es darum, eine souveräne Computing-Infrastruktur und einen modernen Software-Stack zu mobilisieren, um KI in großem Maßstab für Industrieunternehmen verfügbar und nutzbar zu machen – heute eine grundlegende Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit. Wir freuen uns, die PhysicsX-Plattform in die Industrial AI Cloud zu bringen und gemeinsam mit unseren Partnern eine neue Ära des industriegetriebenen Wachstums in Europa einzuläuten – eine Ära, die von Geschwindigkeit, wissenschaftlichen Durchbrüchen und strategischer Autonomie geprägt ist.

Sven Kruck, Co-CEO Quantum Systems

"Die AI Factory ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Etablierung souveräner, sicherer und skalierbarer KI-Infrastrukturen in Europa. Bei Quantum Systems unterstützen wir zukunftsorientierte Initiativen, die die Sicherheit und technologische Souveränität Europas stärken. Interoperabilität über Domänen und Segmente hinweg wird immer wichtiger – ein Prinzip, das wir bereits in unserer MOSAIC UXS Software-Suite verankert haben. Unsere Kunden agieren in komplexen Ökosystemen und verlangen souveräne, skalierbare technologische Optionen.

Die KI-Fabrik kann eine entscheidende Rolle dabei spielen, Europa in die Lage zu versetzen, KI-Modelle sicher zu trainieren und die Rechenleistung flexibel zu skalieren. Wir begrüßen Initiativen, die die strategische Unabhängigkeit Europas im Zeitalter der KI stärken."

Aravind Srinivas, CEO Perplexity

"Die Deutsche Telekom war ein wertvoller Partner, der unsere Vision einer präzisen, nützlichen KI geteilt hat, die die Neugier aller unterstützt. Wir freuen uns über die Partnerschaft bei der Industrial AI Cloud, um sicherzustellen, dass die leistungsstarke inference layer von AI Perplexity innerhalb Deutschlands souverän sein kann."

Julie Linn Teigland, EY Global Vice Chair – Alliances & Ecosystems

Die Zukunft der Industrial AI Cloud in ganz Europa ist vielversprechend. Diese wegweisende Initiative wird die Industrie in der gesamten Region in die Lage versetzen, das volle Potenzial der künstlichen Intelligenz zu nutzen, und stellt einen echten Wendepunkt für die KI-gesteuerte Fertigung dar. Indem wir die Grundlage für das industrielle Omniversum schaffen, verbinden wir reale und virtuelle Produktion auf eine Weise, die Effizienz, Kreativität und Nachhaltigkeit neu definieren wird. Die Zukunft der Fertigung ist nicht nur automatisiert – sie ist intelligent, anpassungsfähig und in beiden Welten lebendig. EY ist stolz darauf, Teil dieser Reise zu sein, die eine erstklassige Computing-Infrastruktur mit tiefgreifenden industriellen Fähigkeiten kombiniert und Unternehmen dabei hilft, das volle Potenzial dieses revolutionären Fortschritts auszuschöpfen und gleichzeitig eine Blaupause für Europa zu schaffen. Dies ist die Grundlage für das industrielle Omniversum – in dem KI und digitale Fertigung zusammenkommen, um die Art und Weise zu verändern, wie die Welt entwirft, baut und innovativ ist.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil