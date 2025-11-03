Internationale Weihnachtskampagne der Telekom startet: “There‘s no message heavier than the one we don‘t send”

Letztes Jahr ging es bei der Weihnachtskampagne der Telekom darum, Barrieren zu überwinden und Verbindungen aufzubauen. Dieses Jahr führt das Unternehmen seine emotionale Story fort. Im Mittelpunkt steht eine schier unüberwindbare Last, die wir alle kennen: Die Verbindung zu Menschen, die wir mögen, bricht aus irgendeinem Grund einfach ab. Die große Frage ist: Wenn nichts mehr zwischen uns steht, was hält uns dann noch zurück?

Wir alle kennen das Gefühl: Jemand, der uns einmal nahe stand, entfernt sich langsam von uns, eine Nachricht wird nicht abgeschickt, und die Funkstille wird immer mehr zur Belastung. Mit ihrem Weihnachtsfilm möchte die Telekom dazu ermuntern, wieder aufeinander zuzugehen. Und dazu braucht es nur diese eine Nachricht.

Eine einzige Nachricht macht alles leichter

Die Kampagne erzählt die Geschichte von Jenny, einer jungen Frau, die unter der Funkstille zwischen ihr und ihrer Mutter leidet. Ein großer schwerer Sack begleitet sie durch die Vorweihnachtszeit, als Metapher für die schwere Last, die sie mit sich herumträgt. Niedergeschlagen kreisen ihre Gedanken um die nicht ausgesprochenen Worte. Dabei sollte doch gerade jetzt die Vorfreude auf das Zusammensein mit den liebsten Menschen alle Sorgen vertreiben. Schließlich traut sie sich endlich, ihrer Mutter eine Textnachricht zu senden. Überschwenglich ist die Erleichterung voneinander zu hören, für beide. Die Last fällt von Jenny ab und das Symbol des schweren Sacks löst sich in Nichts auf und verschwindet.

Beziehungen sind das, was uns ausmacht

“Unsere Kampagne dreht sich um eine einfache Wahrheit: Am schwersten wiegt, was ungesagt bleibt,” erklärt Uli Klenke, Chief Brand Officer der Deutschen Telekom. “Funkstille trennt mehr als jede physische Barriere. Mit dieser Kampagne wollen wir Menschen dazu bewegen, das Schweigen zu brechen, sich ein Herz zu fassen und seinen Gefühlen zu folgen. Zu überwinden, was sie davon abhält, wieder auf ihre wichtigsten Menschen zuzugehen.“ Die Kernaussage der Kampagne, dass etwas unausgesprochenes eine Last darstellt, unterstreicht die Bedeutung der Telekom als Unternehmen, das am besten Menschen miteinander verbinden kann, gemäß dem Versprechen: Wir geben wir uns erst zufrieden, wenn alle wieder miteinander verbunden sind. Besonders zu Weihnachten.

Ablauf der Kampagne

Das 60 sekündige Weihnachtsvideo wird ab dem 3. November in zehn europäischen Landesgesellschaften ausgestrahlt, Tschechien und die Slowakei starten. Es folgen die die Landesgesellschaften in Österreich, Kroatien, Griechenland, Ungarn, Montenegro, Nordmazedonien und Polen. Die Kampagne wird im Fernsehen, digital, in den sozialen Medien und auf den Kinokanälen ausgestrahlt. Unterstützt wird sie durch zahlreiche Cutdowns in den Formaten 16:9, 9:16 und 4:5 (40 Sek., 30 Sek., 20 Sek., 15 Sek., 10 Sek. und 6 Sek.).

In Deutschland startet die Kampagne am 4. Dezember, im Kino und im Online TV.

Weihnachtskampagne “The Message“

VIDEO

Credits

Agentur: INGO Stockholm

Kreative Leitung: Daniel Fisher, Stephan Vogel, Matt Longstaff

Produktion: Park Village, London

Regie: Harry Bradbeer

Musik / Sound Design: Field Audio, Simon Koehler und Nicolaas van Reenen

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