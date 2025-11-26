Connect Mobilfunk-Netztest 2026: Deutsche Telekom holt 15. Sieg in Folge

Vier große Netztests, vier klare Siege. Nach Imtest, Computer Bild und Chip bescheinigt nun auch Connect im letzten großen Mobilfunknetztest der Saison der Telekom den klaren Sieg. Die Redaktion des Tech-Magazins vergibt erneut die Bestnote „überragend“ und spricht von einem historischen Ergebnis: „Zum 15. Mal in Folge feiert die Deutsche Telekom den Testsieg in Deutschland“, heißt es im Bericht. Der Test sieht die Telekom in allen zentralen Kategorien an der Spitze und bestätigt: Im deutschen Mobilfunk setzt die Telekom weiterhin Maßstäbe.

Konsequenter Ausbau zahlt sich aus

„Alle vier großen Netztests dieser Saison zeigen klar, dass unser konsequenter Ausbau wirkt”, betont Alexander Jenbar, Technikchef (CTO) der deutschen Telekom und ergänzt: „15 Jahre in Folge an der Spitze zu stehen, zeugt von enormer Kontinuität. Der Connect-Netztest bestätigt erneut, dass Kundinnen und Kunden unsere Investitionen in die Qualität auch wirklich Tag für Tag spüren – ob unterwegs im Zug, auf der Straße, auf dem Land oder in den Städten.“

Beste Datenleistung in Stadt, Land und Bahn

Egal ob Groß- oder Kleinstädte, Verbindungsstraßen oder Bahnstrecken – die Telekom liefert in allen Szenarien hohe Erfolgsquoten, kurze Ladezeiten und Spitzenwerte bei Download und Upload. Connect formuliert es so: „In der wichtigen Daten-Disziplin hat die Telekom insgesamt die Nase vorn.“ Besonders deutlich wird der Vorsprung im Bahnverkehr, der von spürbaren Verbesserungen in der Zugversorgung profitiert.

Telefonie ohne Warten: Schnellste Verbindungen, beste Qualität

Auch in der Telefonie führt die Telekom nahezu durchgängig. Die Rufaufbauzeiten gehören zu den schnellsten im gesamten Test, die Sprachqualität erreicht Bestwerte und die Erfolgsquoten beim Rufaufbau und die Stabilität der Verbindungen liegen bundesweit nahe 100 Prozent.

Milliarden Nutzungsdaten sprechen für sich

Im Crowdsourcing bestätigt sich der Vorsprung. Mehr als zwölf Milliarden reale Nutzungssamples zeigen eine hohe Breitbandgüte im Alltag. Die Telekom erzielt Spitzenwerte bei Reichweite, LTE- und 5G-Verfügbarkeit, Datenraten, HD-Telefonie und Stabilität. Die durchschnittlichen Downloadraten liegen deutlich über dem Wettbewerb und zeigen, welchen Geschwindigkeitsvorsprung Kundinnen und Kunden im Alltag tatsächlich erleben.

Beste Werte bei Stabilität und Alltagsnutzung

Auch in der Zuverlässigkeitswertung steht die Telekom wieder auf Platz eins. Diese Kategorie bewertet die Grundversorgung im täglichen Gebrauch, also stabile Sprachverbindungen, niedrige Latenzen und erfolgreiche Datentransaktionen. Laut connect bietet die Telekom hier die beste Versorgung für Nutzerinnen und Nutzer im Alltag.

Das Connect-Testverfahren im Überblick

Getestet wurde erneut nach einem der umfassendsten Verfahren im europäischen Markt: Connect kombiniert Drive- und Walktests mit Messfahrzeugen und Smartphones, ergänzt durch Auswertungen auf Bahnstrecken und durch Milliarden anonymer Crowdsourcing-Samples. Die Methodik bildet damit sowohl technische Spitzenwerte als auch die reale Nutzung ab.

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