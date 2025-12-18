Rekordjahr 2025: Glasfaserausbau im Minutentakt, 5G gewinnt weiter an Fahrt

Während Deutschland streamt, arbeitet und lernt, macht die Telekom beim Netzausbau Tempo: 2025 gingen jede Minute sieben neue Glasfaseranschlüsse ans Netz – über 400 pro Stunde, fast 10.000 pro Werktag. Inzwischen können gut 12,5 Millionen deutsche Haushalte Glasfaseranschlüsse der Telekom buchen, die Gigabitgeschwindigkeit bis auf die Couch und ins Arbeitszimmer liefern. Und die Buchungszahlen steigen: Mittlerweile haben sich mehr als zwei Millionen Haushalte für einen Glasfasertarif der Telekom entschieden und surfen mit Highspeed.

Wir machen das beste Netz jeden Tag noch besser

Telekom Technik-Chef (CTO) Alexander Jenbar betont: „Jeder Kunde, jede Kundin soll bei uns das beste Netzerlebnis haben. Dafür investieren wir, dafür bauen wir, dafür setzen sich unsere Teams jeden Tag ein. Die Erfahrung beim Kunden und die Qualität der Netze werden auch von unabhängiger Seite als herausragend bewertet. Wir sind sehr stolz, dass wir in diesem Jahr wieder sämtliche Netztest gewonnen haben.“ Das beste Mobilfunknetz Deutschlands bestätigen die aktuellen Testsiege der Telekom bei Chip, Connect, Computer Bild und Imtest. Hier belegt das Netz der Telekom überall souverän den Spitzenplatz. Auch das Festnetz liegt bei den Tests von Chip und Connect vorne.

Datenvolumen: Surfen, streamen, arbeiten, telefonieren

Das Datenvolumen kannte auch 2025 nur eine Richtung: nach oben. Fast 5000 Petabyte Daten flossen 2025 durchs Mobilfunknetz der Telekom. Das sind gut 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Diese Datenmenge hat eine Größenordnung von rund 20 Jahren ununterbrochener YouTube-Uploads.



Den diesjährigen Datenrekord stemmte das Mobilfunknetz der Telekom souverän: Beim Champions-League-Duell Paris gegen Bayern am 4. November stieg der bundesweite Datenverkehr auf den Jahreshöchstwert von 1.953 Gbit pro Sekunde. Auch während dieser Spitzenlast blieb das Netz überall gewohnt stabil.

Festnetz trägt den digitalen Alltag

Auch im Festnetz wächst der Datenverkehr weiter deutlich. 2025 legte das übertragene Datenvolumen um knapp zehn Prozent zu. Treiber waren vor allem Videokonferenzen, Cloud-Anwendungen und Streaming-Angebote. Bei den Downloads lagen Magenta Services an der Spitze, insbesondere Magenta TV. Es folgten YouTube, Netflix und Amazon Prime Video. Das zeigt, wie sehr stabiles Festnetz längst die Grundlage für Arbeiten, Unterhaltung und Vernetzung im Alltag geworden ist.

Mehr Leistung bei weniger Energie

Trotz rasant wachsender Datenmengen sinkt der Stromverbrauch pro Terabyte übertragener Daten Jahr für Jahr deutlich. Möglich wird diese höhere Effizienz durch stetige Netzmodernisierung und den Rückbau alter Technik. Seit 2021 deckt die Deutsche Telekom ihren weltweiten Strombedarf zudem vollständig aus erneuerbaren Energien.

Über 21 Erdumrundungen mit Glasfaser

Das Glasfasernetz der Telekom wächst und wächst und wächst: Inzwischen umfasst es 860.000 Kilometer – genug für über 21 Erdumrundungen. 30.000 neu hinzugekommene Netzverteiler stärken die Versorgung ganzer Wohnviertel mit schneller Glasfaser. Insgesamt hat die Telekom in 2025 ihr Ausbauziel voll erreicht: Stand heute sind zweieinhalb Millionen neue Haushalte und Unternehmen in diesem Jahr hinzugekommen, die einen Glasfaseranschluss buchen können. Insgesamt sind es jetzt gut 12,5 Millionen. Jeder neue Anschluss stärkt die Leistungsfähigkeit dort, wo sie gebraucht wird: in Wohnungen, Schulen, Krankenhäusern, Büros und Betrieben. Das Netz der Telekom ist schneller, leistungsstärker und stabiler denn je, selbst wenn ganze Haushalte und Teams gleichzeitig online sind.

Mit den herkömmlichen Breitbandleitungen haben mehr als 37,1 Millionen Haushalte und Unternehmen Zugang zu Tarifen mit bis zu 100 Mbit/s. Über 31,8 Millionen davon können sogar bis zu 250 Mbit/s bekommen. Perspektivisch können die stetig wachsenden digitalen Anforderungen jedoch nur mit einem Glasfaseranschluss zuverlässig erfüllt werden.

Mobilfunk: 5G erreicht 99 Prozent aller Menschen in Deutschland

2025 lieferte der Mobilfunk der Telekom Spitzenleistung. Mit inzwischen 128.000 Antennen – davon 108.000 mit 5G –steigt die Kapazität weiter. 99 Prozent der Menschen in Deutschland versorgt die Telekom bereits mit 5G. Bei LTE sind es sogar 99,6 Prozent. Bei der Flächenversorgung mit Sprachtelefonie schafft das Netz 98,6 Prozent. Telefonate verlaufen quasi immer stabil: 99,84 Prozent gelingen ohne Abbruch.

Das Netz fürs Reisen, fürs Feiern, für die Industrie

Die Telekom verstärkt das Netz genau dort, wo Deutschland unterwegs ist: An den Autobahnen geht alle 3,5 Tage ein neuer Standort ans Netz, entlang der ICE-Strecken alle drei Tage. Streaming unterwegs wird damit selbstverständlich. Für temporäre Lastspitzen im Mobilfunknetz, zum Beispiel durch große Stadtfeste und Konzerte, baute die Telekom 2025 Extra-Kapazitäten auf. 191 mobile Standorte wurden bei 98 Events eingesetzt. In der Industrie setzen immer mehr Unternehmen auf Campus-Netze über 5G. Inzwischen steuern 85 private 5G-Netze Maschinen und Fahrzeuge nahezu in Echtzeit und bringen Sicherheit und Geschwindigkeit in die Produktionsabläufe.

Noch mehr Daten und Fakten zum Netzausbau der Telekom gibt es auch in unserer Netzgrafik 2025 .

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