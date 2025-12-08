Telekom startet 5G+ Gaming mit NVIDIA GeForce NOW

Cloud-Gaming mit NVIDIA GeForce NOW nutzt ab sofort die Vorteile von 5G+ im Netz der Telekom. Für Nutzerinnen und Nutzer bedeutet das: Mobiles Cloud Gaming auf dem nächsten Level. Spiele reagieren spürbar schneller, Bewegungen werden noch präziser umgesetzt und das Spieleerlebnis bleibt gleichmäßig flüssig – auch wenn das Mobilfunknetz stark ausgelastet sein sollte. Das neue Angebot wird ab dem 9. Dezember exklusiv über die MeinMagenta App buchbar sein. Kunden der Telekom erhalten über das Treueprogramm Magenta Moments drei Monate kostenfreien Zugang zu der GeForce NOW Performance-Mitgliedschaft im Wert von 33 Euro.

„Mit unserem neuen gemeinsamen Magenta Moments Angebot bringen wir unsere Stärken zusammen: Wir liefern ein einzigartiges mobiles Cloud-Gaming-Erlebnis im besten Netz. Dank der Partnerschaft zwischen Nvidias GeForce-NOW-Plattform und der Telekom können Gamer unterwegs ein reibungsloses Spielerlebnis im größten 5G+ Netz Deutschlands genießen“, sagt Axel Orbach, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom Deutschland.

“Die Integration der fortschrittlichen RTX-Cloud-Plattform von GeForce NOW in das 5G+ Netz der Telekom ermöglicht Gamern in Deutschland ein nahtloses, hochauflösendes Spielerlebnis mit kürzesten Reaktionszeiten – und revolutioniert damit, wie und wo deutschlandweit gespielt wird,“ sagt Richard Lamond, Director GeForce NOW bei NVIDIA.

Innovative 5G-Technologie für mehr Spaß beim Gaming

Kern der bereits im August angekündigten Kooperation, ist das Zusammenspiel von GeForce NOW und Deutschlands größtem 5G+ Netz. Neu ist die Ende-zu-Ende-Kombination aus 5G Standalone, einem für Gaming konfigurierten Network Slice und einer Netztechnologie namens „ L4S “ (Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput), die Netzüberlast frühzeitig erkennt und Datenströme so steuert, dass Latenz und Jitter auch in stark genutzten Funkzellen dauerhaft stabil und niedrig bleiben. Damit ist die Deutsche Telekom europaweit der erste Netzbetreiber, der für GeForce NOW latenzoptimiertes mobiles Spielen auf Basis der 5G-Standalone-Technologie ermöglicht.

Kundinnen und Kunden mit einem aktuellen MagentaMobil-Tarif (ab August 2024) und einem der mit 5G+ Gaming kompatiblen Geräte, können ab sofort von besonders stabilen Reaktionszeiten und flüssigem Gameplay profitieren. Zum Start der Aktion wird die 5G+ Gaming Option mit GeForce NOW für die Samsung Modelle S24, S24+, S24 Ultra, S25, S25+, S25 Edge & S25 Ultra, Fold 7 verfügbar sein. In Kürze werden auch weitere Modelle, wie die 15T und 15T Pro Modelle von Xiaomi, die Funktion unterstützen. Für Android-Nutzer steht die GeForce NOW App im Google Play Store zum kostenlosen Download bereit. Die Magenta Moments Aktion ist bis zum 23. Dezember 2025 verfügbar. VIDEO

GeForce NOW – Cloud Gaming auf höchstem Niveau

GeForce NOW Cloud-Gaming bietet ultra-flüssiges Gameplay mit geringer Latenz auf nahezu jedem Gerät und streamt von modernsten GeForce RTX-Gaming-Systemen in der Cloud. GeForce NOW unterstützt über 2.300 Spiele-Titel aus digitalen Games Stores wie Steam, Epic Games, Xbox Game Pass, Battle.net, EA oder Ubisoft Connect. Außerdem bietet die Plattform weitere 2.500 Install-to-Play-Titel und kostenlose Blockbuster wie Fortnite, Overwatch 2, Genshin Impact und Marvel Rivals. GeForce NOW streamt alle Spiele direkt aus der Cloud – inklusive realistischer Ray-Tracing-Grafik und KI-gestütztem Upscaling. Mitglieder können ihre über digitale Shops bereits erworbenen Games ganz ohne Downloads oder Updates spielen – mit Speicherung auf der Cloud und automatischer Synchronisation von Spielständen auf allen Geräten.

Über Magenta Moments

Magenta Moments ist das Treueprogramm exklusiv für Privatkunden der Telekom. Dort sind regelmäßig Geschenke und Vorteile von Partnern, zum Beispiel aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming, Shopping oder Reisen verfügbar. Alle Angebote sind innerhalb der MeinMagenta-App über das Herz-Symbol in der unteren Menüleiste aufrufbar. Die MeinMagenta-App können sich alle Interessierten im App Store oder Google Play Store kostenfrei herunterladen.

Deutschlands größtes und bestes 5G+ Netz

Im Herbst 2024 hatte die Telekom den Startschuss für latenzoptimiertes Mobile Cloud Gaming gegeben. Damit ist die Telekom der erste Netzbetreiber, der ein Privatkundenangebot auf Basis von 5G Network Slicing anbietet. Mittlerweile steht das Angebot deutschlandweit im Netz bereit: Überall da, wo 5G der Telekom verfügbar ist, ist auch 5G+ verfügbar und die 5G+ Gaming Option kann genutzt werden. Damit betreibt die Deutsche Telekom das größte 5G+ Netz Deutschlands. Aktuell können bundesweit rund 99 Prozent der Bevölkerung das 5G-Netz der Telekom nutzen. Mit ihrem 5G-Ausbau ist die Deutsche Telekom nicht nur der führende deutsche 5G-Netzbetreiber, sondern bewegt sich auch europaweit im Spitzenfeld.

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