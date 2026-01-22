Telekom startet Werbeoffensive „Besser im besten Netz“

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Die Telekom ist überzeugt: Deutschland verdient das beste Netz. Als zentrale Akteurin der digitalen Infrastruktur stellt sie mit ihren leistungsfähigen Fest- und Mobilfunknetzen sicher, dass Menschen, Unternehmen und Institutionen zuverlässig miteinander verbunden bleiben. Ihr nachhaltiger Netzausbau schafft die Grundlage für Innovation, wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftlichen Austausch. Das schafft Nähe und Vertrauen. Warum das alles wichtig ist, zeigt die Telekom ab heute mit ihrer breit angelegten Werbeoffensive „Besser im besten Netz“. Sie stellt die Bedeutung eines zuverlässigen Netzes für die Menschen heraus.

„Was Deutschland jetzt braucht, ist Stabilität und Optimismus. Und mehr Verbindung. Die Kampagne zeigt, dass Netze in einer globalisierten Welt mehr als technische Systeme sind – sie sind Brücken zwischen Menschen. Mit ihrer Infrastruktur leistet die Telekom einen wichtigen Beitrag dazu, diese Verbindungen sicher, leistungsfähig und zukunftssicher zu gestalten“, sagt Telekom-Markenchef Uli Klenke.

Der Werbespot und verschiedene Motive machen erlebbar, welchen Mehrwert das Netz den Menschen bietet – vom privaten Kontakt über Bildung und Arbeit bis hin zu medizinischer Versorgung und Unterstützung von Einsatzkräften. Hierbei zeigt die Telekom auf emotionale Weise die Vielfalt von Verbindungen. Dabei schlägt der eigens für die Kampagne neu produzierte Welthit „What The World Needs Now Is Love“ den Bogen zum Markenversprechen „Connecting Your World.“ Die Botschaft ist ein Appell für Liebe, Hoffnung und Verbundenheit und heute wichtiger denn je. Die Telekom wird die berührende Neuinterpretation des Hits durch die Künstlerin Cage ab sofort auch als Freizeichenton für das Smartphone anbieten.

Ein besonderes Extra, das die Kampagne aufmerksamkeitsstark ergänzt: Als Netzkennung der Telekom wird erstmals auf Smartphone-Displays „Im besten Netz“ zu sehen sein. So wird auf einen Blick klar, wofür das Unternehmen steht – für Verlässlichkeit, Leistungsfähigkeit und eine digitale Zukunft, die sich für die Menschen vor allem wie eines anfühlt: zuverlässig verbunden.

Die Telekom spielt den Werbespot ab dem 22. Januar 2026 reichweitenstark über TV und Online-Kanäle aus. Zeitgleich startet die Kampagnenkommunikation über Print, Social Media, Out of Home sowie in den Telekom-Shops. Für die Konzeption und Kreation der Kampagne ist Ogilvy Germany/ Ingo Stockholm verantwortlich. Lipstick Postproduction, Berlin realisiert die Produktion des Spots. Regie führt Sebastian Strasser. Below the Line realisiert 480 Hz, Bonn. Die Social-Media-Aktivierung liegt bei Ingo, Stockholm. Mindshare, Frankfurt betreut die Mediaplanung. Für Media Digital steht emetriq, Hamburg. Musik zum Spot: “What The World Needs Now Is Love”; Musik und Text, Burt Bacharach and Hal David; Interpretin, Cage; Producer, Matteo Capreoli; 2026 BMG Rights Management, Courtesy of Warner Chappell Music Germany, Courtesy of BMG Right Management.

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