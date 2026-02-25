Komplettlösung für den CO2-Fußabdruck in der Lieferkette

T-Systems und IPOINT bieten eine Komplettlösung zum Erfassen des CO2-Fußabdrucks in der Automobilindustrie. Dazu gehört die Nachhaltigkeits-Software von IPOINT zusammen mit einem Zugang auf das Datenökosystem Catena-X durch T-Systems. Damit erfassen Fahrzeughersteller und Zulieferer den CO2-Fußabdruck ihrer Produkte weltweit über die gesamte Lieferkette. Große Unternehmen können so einfacher einen Nachhaltigkeitsbericht nach EU‑Richtlinie „Corporate Sustainability Reporting Directive“ erstellen. Außerdem liefert die Lösung wichtige Informationen und Anhaltspunkte, um Emissionen und Ressourcen zu reduzieren.

„Unsere Zusammenarbeit mit T-Systems passt perfekt zu unserer Mission, wirklich nachhaltiges Wirtschaften zu ermöglichen“, ergänzt Karin Mostler, Chief Business Development Officer bei IPOINT. „Durch die Verbindung hochwertiger Daten zur Produktnachhaltigkeit mit intelligenten Analysen geben wir Unternehmen die Erkenntnisse, die sie benötigen, um ihre Nachhaltigkeitsleistung zu messen, zu verbessern und zu kommunizieren – wir nennen dies Impact Intelligence.“

„Die Kombination der sicheren Datenraum-Kompetenzen von T-Systems mit der bewährten Expertise von IPOINT im Bereich Nachhaltigkeitssoftware schafft eine leistungsstarke Grundlage für digitale Produktnachhaltigkeit in großem Maßstab“, sagte Sven Löffler, Leiter Data Spaces bei T-Systems. „Gemeinsam helfen wir der Automobilindustrie, echte Transparenz zu erreichen – von der Primärdatenerfassung bis zur Berichterstattung über den CO2-Fußabdruck.“

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