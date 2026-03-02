KI-Fabrik: Telekom baut Deutschland-Stack weiter aus

Vor vier Wochen hat die Deutsche Telekom ihre Industrial AI Cloud in Betrieb genommen – die erste ihrer Art in Europa. Jetzt baut das Unternehmen das angeschlossene KI-Ökosystem für seine Kunden weiter aus. Dafür erweitert die B2B-Tochter T-Systems ihre langjährige Partnerschaft mit ServiceNow und ist ab sofort „Sovereign Partner Cloud Provider“ in Deutschland.

„Europa braucht KI-Lösungen für die Industrie. Denn KI erzielt die größte Wirkung im Maschinenbau, in der Fertigung, der Logistik und Robotik. Was bisher fehlte, war eine Infrastruktur – offen, sicher und souverän. Diese haben wir jetzt mit unserer Industrial AI Cloud und mit einem Technologie-Stack ,Made in Germany‘ geschaffen. Dieser souveräne und sichere KI-Stack ist offen für alle Interessenten. Ich freue mich, dass unser langjähriger Partner ServiceNow jetzt ebenfalls Bestandteil dieses Ökosystems ist“, betont Ferri Abolhassan, Vorstandsmitglied Deutsche Telekom und CEO T-Systems.

Souveräne KI-Plattform aus einer Hand

„Auf unserer eigenen T Cloud-Infrastruktur stellen wir die ServiceNow KI-Plattform souverän bereit. Damit können unsere Kunden ihre Arbeitsabläufe zum Beispiel in der IT, im Kundenservice oder im Personalwesen vereinheitlichen und automatisieren. Sie erhalten Beratung, Implementierung, Lizenzierung, Hosting und Betrieb aus einer Hand – kombiniert mit der Datensouveränität, regulatorischen Sicherheit und der Ende-zu-Ende-Verantwortung der Deutschen Telekom“, so Abolhassan weiter.

Damit baut die Deutsche Telekom die seit 2014 bestehende Partnerschaft mit ServiceNow als „Sovereign Partner Cloud Provider“ in Deutschland weiter aus. So können deutsche Kunden insbesondere in hochregulierten Branchen ihre Workflows noch besser automatisieren und unstrukturierte Daten mit Hilfe von KI strukturieren und die Effizienz steigern unter Einhaltung strenger regulatorischer Anforderungen. Zudem unterstreicht die enge Kooperation das Engagement beider Unternehmen, eine sichere, KI-getriebene digitale Transformation in der Region zu ermöglichen.

„Digitale Souveränität wird für regulierte Branchen in Deutschland zu einer Schlüsselanforderung. Unsere erweiterte Partnerschaft mit der Deutschen Telekom stellt sicher, dass Kunden Zugang zu der innovativen ServiceNow KI-Plattform in einer sicheren, lokal betriebenen Umgebung haben“, sagt Markus Ehrle, Senior Vice President EMEA Central, ServiceNow. „Indem wir unsere Stärken kombinieren, ermöglichen wir unseren Kunden ihre digitale Transformation souverän und sicher zu realisieren und Effizienzen schnell zu heben.“

Industrielle KI als Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit

Künstliche Intelligenz revolutioniert gerade die Wertschöpfung und die Wettbewerbsfähigkeit. Zum ersten Mal erschafft der Mensch Systeme, die nicht nur Daten verarbeiten, sondern die Welt wahrnehmen, verstehen und auf sie einwirken können. Zudem steigen die Produktionsanforderungen und erfordern neue, KI-basierte Automatisierungslösungen und Industrie-Roboter für mehr Effizienz. Wer die industrielle KI beherrscht, entscheidet über die Wettbewerbsfähigkeit ganzer Volkswirtschaften.

Technologie-Stack „Made in Germany“

Mit der Industrial AI Cloud hat die Telekom – gemeinsam mit Partnern – eine souveräne, leistungsfähige KI-Fabrik in München gebaut. Das erste Leuchtturm-Projekt der Unternehmens-Initiative „Made for Germany“, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken und die Digitalisierung zu beschleunigen.

Die KI-Fabrik ist mit 10.000 NVIDIA-GPUs der neuesten Generation ausgestattet. Zudem hat die Telekom auf der Industrial AI Cloud gemeinsam mit SAP und Siemens einen deutschen Technologie-Stack geschaffen. Von Konnektivität und Betrieb über KI-Infrastruktur bis hin zu Plattform- und Software-as-a-Service. Alle Daten bleiben in Deutschland, betrieben nach deutschen und europäischen Sicherheitsstandards.

Diese leistungsfähige, skalierbare und hochsichere KI-Plattform kann präzise auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten werden. Ein echter Gamechanger für die gesamte europäische Industrie. Großunternehmen, Mittelstand, Forschung, Public-Sektor, Gesundheit und die Rüstungsindustrie können hier industrielle KI-Anwendungen entwickeln, testen und einsetzen.

Damit kann die Industrie 4.0 ihr Potenzial jetzt voll entfalten: Kunden können z. B. digitale Zwillinge ihrer Produktionsstätten simulieren, Crashtests virtuell entwickeln, digitale Windkanal-Tests für Autos und Flugzeuge durchführen, Robotersteuerungen konzipieren, neue Medikamente schneller entwickeln, die Abläufe in der Notaufnahme von Krankenhäusern beschleunigen, Bürgerservices automatisieren sowie eigene KI-Modelle trainieren und betreiben.

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