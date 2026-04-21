Telekom bietet 5G+ für noch stabilere Videocalls unterwegs

Die Deutsche Telekom erweitert ihr bisheriges 5G+ Angebot für Gaming-Anwendungen um latenzoptimierte Videotelefonie. Gleichzeitig bündelt das Unternehmen sein 5G+ Angebot für besonders stabile Reaktionszeiten künftig unter dem Namen 5G+ Ultra. Mit der kostenlos zubuchbaren Option profitieren Nutzerinnen und Nutzer ab sofort sowohl für Gaming als auch bei Videocalls von besonders stabiler Performance – selbst bei hoher Auslastung im Mobilfunknetz.

Das Angebot basiert auf dem bestehenden 5G-Standalone-Netz und kombiniert Network Slicing mit der L4S-Technologie (Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput). Die Telekom ist der erste Netzbetreiber in Deutschland, der diese Zusatzfunktion mit 5G Standalone anbietet. Unterstützt wird die neue Anwendung von Facetime auf iPhones und der Apple Vision Pro. Weitere Partner werden folgen.

„Ob Gaming oder Videotelefonie – ‚5G+ Ultra‘ definiert eine neue Kategorie im Mobilfunk: stabile Verbindungen, niedrige Latenz und ein intelligentes 5G-Netz, das selbst bei hoher Netzauslastung ein flüssiges Nutzungserlebnis ermöglicht“, sagt Axel Orbach, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom Deutschland.

5G+ Ultra steht für eine optimierte 5G-Datenübertragung und sorgt für eine durchgehend flüssige sowie zuverlässige Videoverbindung – auch unterwegs. Ob bei einer Videokonferenz während einer Dienstreise an einem hochfrequentierten Bahnhof oder beim Videocall aus einem voll besetzten Stadion, von einem Festival oder Konzert: Selbst bei hoher Netzauslastung bleiben Bild und Ton stabil und Reaktionszeiten konstant niedrig – ohne eingefrorene Bilder oder Gesprächsaussetzer.

Innovative 5G-Technologie für stabile Videoübertragung unterwegs

Hintergrund der 5G+ Ultra Option ist die Ende-zu-Ende-Kombination aus 5G Standalone, einem für Gaming und Videotelefonie konfigurierten Network Slice sowie einer Netztechnologie namens „ L4S “ (Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput). Diese Funktion erkennt die Netzüberlast frühzeitig und steuert Datenströme so, dass Latenz und Jitter auch in stark genutzten Funkzellen dauerhaft stabil und niedrig bleiben.

Die Vorteile von L4S für Anwendungen mit spezifischen Anforderungen an die Latenz zeigen sich in Messungen auf den Servern der GeForce NOW-Plattform von NVIDIA: 73 Prozent weniger Frames mit Paketverlust für flüssiges, ruckelfreies Gaming ohne Bildverlust sowie eine Verringerung der Latenz um 20 Prozent. In dieser Analyse wurden Daten von Spielsessions mit und ohne 5G+ Ultra (bzw. 5G+ Gaming) verglichen*. Ähnlich gute Ergebnisse wurden bei Videocalls in Tests mit FaceTime in einer überlasteten Mobilfunkzelle erzielt.

Die 5G+ Ultra Option ist kostenfrei buchbar. Für die Nutzung bei Videocalls wird nur die neuste iOS Software benötigt, es sind keine zusätzlichen Geräteeinstellungen erforderlich. Ob für Gaming oder Videotelefonie – alle Kundinnen und Kunden mit einem aktuellen MagentaMobil-Tarif (ab August 2024) und einem der mit 5G+ Ultra kompatiblen Geräte können von den Vorteilen profitieren. Weitere Informationen zum Angebot und zu kompatiblen Endgeräten finden sich unter t.de/ultra . In Zukunft werden noch weitere Apps für Videotelefonie 5G+ Ultra unterstützen. Darüber hinaus wird die Telekom ihr Angebot für 5G+ sukzessive ausweiten mit dem Ziel, zusätzliche Partner und Smartphones für neue Anwendungen zu gewinnen.

Deutschlands größtes 5G+ Netz

Im Herbst 2024 hatte die Telekom den Startschuss für latenzoptimiertes Mobile Cloud Gaming gegeben. Damit war die Telekom der erste Netzbetreiber, der ein Privatkundenangebot auf Basis von 5G Network Slicing anbot. Bisher unterstützen die Cloud-Gaming-Plattformen GeForce Now (NVIDIA) und Sora Stream die Option. Das Angebot steht deutschlandweit im Netz bereit: Überall da, wo 5G der Telekom verfügbar ist, ist auch 5G+ verfügbar und die 5G+ Ultra Option kann genutzt werden. Damit betreibt die Deutsche Telekom das größte 5G+ Netz Deutschlands. Aktuell können bundesweit mehr als 99 Prozent der Bevölkerung das 5G-Netz der Telekom nutzen. Mit ihrem 5G-Ausbau ist die Deutsche Telekom nicht nur der führende deutsche 5G-Netzbetreiber, sondern bewegt sich auch europaweit im Spitzenfeld.

* Die ausgewerteten Daten vergleichen GeForce NOW Sitzungen im 5G-Netz der Deutschen Telekom mit aktivierter 5G+ Gaming Option mit allen anderen GeForce NOW Sitzungen im 5G-Netz der Telekom ohne 5G+ Gaming Option. Betrachteter Zeitraum: 7. Oktober 2025 bis 1. Februar 2026.



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