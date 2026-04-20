Telekom bietet Versicherten souveräne Patientenakte „Made in Germany“

Die Telekom bringt mit der souveränen Patientenakte eine neue Generation der elektronischen Patientenakte auf den Markt. Das Unternehmen liefert sowohl die Plattform als auch moderne, intuitiv bedienbare Anwendungen, die die Krankenversicherungen ihren Kunden zur Verfügung stellen. „Mit unserer Patientenakte übernehmen wir Verantwortung: Wir bieten eine zukunftsfähige, souveräne und vertrauenswürdige Lösung aus einer Hand auf Basis unserer T Cloud an“, erklärt Gottfried Ludewig, Leiter Public und Health Deutsche Telekom im Rahmen des vierten Future Health Day. „Was nutzt eine ePA, die nicht genutzt wird. Versicherte und Krankenkassen erwarten eine Patientenakte, die sicher, leicht bedienbar und wirklich hilfreich ist. Genau das liefern wir.“

Die Telekom tritt als einziger Ende zu Ende Anbieter für die elektronische Patientenakte im deutschen Markt auf: Produkt, Plattform und Betrieb kommen vollständig aus einer Hand, inklusive der souveränen und hochsicheren Bereitstellung in der Open Sovereign Cloud , die Teil der T Cloud ist. Die Patientenakte des Konzerns wird dabei vollständig in Deutschland betrieben, wobei sämtliche Daten – auch Metadaten – ausschließlich in deutschen, nach ISO 27001 , BSI C5 und DIN EN 50600 zertifizierten Rechenzentren verarbeitet werden.

Die souveräne Patientenakte wurde von Beginn an auf Skalierbarkeit, Modularität und Zukunftsfähigkeit ausgelegt. Sie adressiert Schwachpunkte bestehender ePA-Lösungen wie begrenzte Suchfunktionalitäten, fehlende Unterstützung strukturierter Daten oder unzureichende Forschungsmöglichkeiten.

Damit entsteht ein System, das nicht nur den heutigen gesetzlichen und technologischen Anforderungen entspricht, sondern bereits für kommende Erweiterungen und Innovationen vorbereitet ist. „Unsere Kundinnen und Kunden erhalten nicht nur ein Produkt, sondern eine verlässliche Partnerschaft“, sagt Ludewig.

Langjährige ausgezeichnete Expertise

Die Telekom entwickelt seit Jahren maßgeschneiderte und sichere digitale Lösungen – von mobilen Anwendungen und Self-Service-Portalen bis hin zu komplexen Plattformmodulen und Fachverfahren für Verwaltung und Gesundheitswesen. Das Unternehmen bringt im Gesundheitsumfeld insbesondere seine Erfahrung mit sicheren, interoperablen Daten- und Plattformlösungen ein, die sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lassen und den Austausch sensibler Informationen über Institutionsgrenzen hinweg ermöglichen.

Nutzerzentrierung ist dabei im Entwicklungs- und Designprozess fest verankert: Anforderungen werden zum Beispiel entlang konkreter Nutzungsszenarien entwickelt. Sicherheits- sowie compliance-relevante Funktionen und Informationen wie zum Beispiel Einwilligungsprozesse, transparente Datenzugriffe und reduzierte Interaktionsaufwände werden so gestaltet, dass sie für Versicherte verständlich und nachvollziehbar sind. Die souveräne Patientenakte ermöglicht den Zugang zu Gesundheitsinformationen intuitiv, barrierefrei und zuverlässig. Für Marken- und Webprojekte wurde die Telekom bereits mehrfach mit dem German Brand Award ausgezeichnet.

Integration in das digitale MAGENTA Gesundheitsökosystem

Ein wesentlicher Vorteil der neuen Patientenakte ist auch ihre nahtlose Einbindung in das bestehende digitale Gesundheitsökosystem der Telekom. Die Lösung wird mit Diensten wie Digitale Identitäten , dem Kommunikationsdienst TI-Messenger und künftigen digitalen Versichertenservices verknüpft. Dadurch entsteht ein vernetztes System, mit dessen Hilfe Krankenkassen ihre digitalen Leistungen schrittweise erweitern und aktualisieren können – ohne Medienbrüche, parallele Insellösungen und mit deutlich reduziertem Integrationsaufwand.

Premiere auf der DMEA in Berlin (21. – 23. April)

Die Telekom präsentiert die souveräne Patientenakte erstmals im Rahmen der DMEA vom 21. bis 23. April in Berlin und zeigt, wie sich die Lösung nahtlos in die Zukunftsvision eines digitalen Ökosystems für Versicherungen einfügen lässt. „Mit der souveränen Patientenakte legen wir den Grundstein für die nächste Ausbaustufe digitaler Gesundheitsversorgung in Deutschland“, sagt Ludewig. Die Lösung befindet sich zurzeit im Zulassungsverfahren der gematik .

Das Motto des Messeauftritts der Telekom lautet „Smart Health for Better Care - powered by Data & AI“. Am Stand des Bonner Telekommunikationskonzerns stehen in Halle 3.2, Stand A-103, neben der souveränen Patientenakte auch Sicherheits- auch Künstliche Intelligenz-, Hyperautomatisierungs- und Datenanalytik-Anwendungen sowie moderne, sichere Telematikinfrastruktur und Digitale Identitäten im Fokus.

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