Rock am Ring live und kostenlos bei MagentaTV

Es sind die besonderen Live-Momente, die jedes Festival einzigartig machen – so auch bei Rock am Ring (5.- 7.06.2026). Die Telekom bringt das legendäre Musik-Festival live zu den Fans: vor Ort am Nürburgring und digital über ihre Kanäle. Alle Fans können das ausverkaufte Event im kostenlosen Livestream bei MagentaTV über den Moments TV Sender exklusiv erleben und anschließend auch jederzeit bequem als Video-on-Demand abrufen. Top-Acts wie Linkin Park, Iron Maiden, Limp Bizkit und viele mehr werden die beiden Hauptbühnen zum Glühen bringen. Während 90.000 Besucherinnen und Besucher die Shows vor Ort feiern, sorgt die Telekom auf dem Gelände gleichzeitig für stabile Mobilfunkverbindungen. Die Partnerschaft zwischen Telekom und Rock am Ring ist bis einschließlich 2028 angelegt und knüpft an die erfolgreiche Zusammenarbeit aus den Jahren 2017 bis 2019 an.

Zusätzlich zum kostenlosen Livestream bei MagentaTV wird die Telekom weitere exklusive Inhalte über ihre digitalen Kanäle direkt zu den Fans bringen. Die umfangreiche Berichterstattung begleitet das Festivalgeschehen live von den beiden Hauptbühnen und wird von einem Moderationsteam begleitet. Mit attraktiven Live-Formaten, spannenden Interviews mit Künstler*innen und exklusiven Blicken hinter die Kulissen macht die Telekom Rock am Ring so für alle Fans erlebbar.

Monumentales Line-up

Rock am Ring ist eines der größten und traditionsreichsten Rock- und Pop-Festivals Europas.

Nach dem restlos ausverkauften Jubiläumsjahr 2025 feiert Rock am Ring auch dieses Jahr einen historischen Erfolg: die Tickets für das Festival waren so früh wie noch nie in der Geschichte komplett vergriffen. Grund dafür ist auch das monumentale Line Up: Mit Linkin Park, Iron Maiden, Volbeat, Limp Bizkit, Papa Roach, Bad Omens, Electric Callboy, Sabaton, The Offspring und vielen mehr stehen absolute Schwergewichte der internationalen Rock- und Alternative-Szene auf der Bühne.

Bestes Netz für beste Festival-Stimmung

Damit alle Fans ihre Erlebnisse vor Ort teilen können, sorgt die Telekom auch bei Rock am Ring für stabile Mobilfunkverbindungen. Festivals gehören zu den anspruchsvollsten Szenarien für das Mobilfunknetz: Wenn zehntausende Menschen gleichzeitig Videos teilen, Nachrichten verschicken oder Livestreams nutzen, entstehen innerhalb kürzester Zeit extreme Lastspitzen.

Neben der bestehenden Grundversorgung kommen bei Rock am Ring fünf zusätzliche mobile Mobilfunkstandorte zum Einsatz, um der intensiven Nutzung auf dem Festivalgelände gerecht zu werden. So schafft die Telekom zusätzliche Kapazität für die 90.000 Besucherinnen und Besucher, damit Telefonieren, Surfen und das Teilen von Festivalmomenten auch bei hoher Auslastung gut funktionieren. Allein im letzten Jahr wurden bei Rock am Ring mehr als 141.000 Gigabyte Daten über das Telekom Netz übertragen.

Gleichzeitig entwickelt die Telekom ihr Netz weiter in Richtung dynamischer und automatisierter Steuerung. So unterstützt beispielweise der RAN Guardian Agent das Netzmanagement dabei, öffentliche Events zu erkennen, die erwartete Netzlast zu bewerten und Optimierungsmaßnahmen für das Mobilfunknetz abzuleiten. Ergänzend helfen automatisierte Netzfunktionen, hohe Auslastungen schneller zu identifizieren, vorhandene Netzressourcen effizienter zu verteilen und das Netz flexibler auf Lastspitzen einzustellen. So kombiniert die Telekom klassische Eventplanung mit moderner Netzautomatisierung.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei stehen bis zu 180 TV-Sender, davon 160 in HD, zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zu Hause und unterwegs über Endgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streaming-Sticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de .

Über MagentaMusik

Die Telekom ist seit vielen Jahren ein starker Partner der Musik. Sie bündelt ihr Musikengagement unter MagentaMusik und bietet optimal auf die Bedürfnisse der Musikfans zugeschnittene Angebote. Mit ihrem technologischen Know-how schafft sie digitale Verbindungen und bringt Live-Erlebnisse in bester Qualität zu den Fans. Zudem bietet sie ihren Kundinnen und Kunden über ihr Treueprogramm Magenta Moments innerhalb der MeinMagenta-App viele Vorteile rund um Musik und Live-Entertainment, wie beispielsweise Ticket-Gewinnspiele oder ein exklusives Vorkaufsrecht für Prio-Tickets ausgewählter Konzerte. Zusätzlich können Telekom Kundinnen und Kunden bei Rock am Ring vor Ort kostenlos einen Unlimited Pass buchen und das Telekom Netz auf dem Festivalgelände ohne Datenlimit nutzen.

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