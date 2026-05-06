T-Systems bringt Fords Lieferanten in Catena-X

T-Systems verbindet rund 70 Lieferanten von Ford weltweit mit dem Datenökosystem der Automobilbranche Catena-X. Außerdem begleitet die Telekom-Tochter die Direkt-Zulieferer unabhängig von Größe, Region oder Digitalisierungsgrad vom Erstgespräch bis zum erfolgreichen Datenaustausch. Ford will damit belastbare, standardisierte und nachvollziehbare CO₂-Daten entlang der gesamten Lieferkette verfügbar machen – als Grundlage für regulatorische Anforderungen, Nachhaltigkeitsziele und datenbasierte Entscheidungen, aber insbesondere auch für den so genannten Product Carbon Footprint.

„Wir haben für einen großen deutschen Autohersteller bereits viele Zulieferer mit Catena-X verbunden“, erklärt Elke Anderl, Geschäftsführerin Vertrieb bei T-Systems. „Jetzt bringen wir die Top-Lieferanten von Ford ins Datenökosystem der Autobranche. Das ist ein klares Signal: Catena-X setzt sich als Standard durch. Damit behalten die Zulieferer die Kontrolle über die eigenen Daten. Und die Unternehmen leisten einen Beitrag für ihre Sicherheit, den Datenschutz und mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit.“

Die Vorteile von Catena-X

Catena-X ist das weltweit erste vertrauenswürdige und kollaborative Datenökosystem für die Automobilindustrie, in dem Unternehmen jederzeit die Kontrolle über ihre Daten behalten. CO₂-Daten verbleiben in den Systemen der Partner und werden nur gezielt geteilt. So unterstützt Catena-X nicht nur Transparenz und Effizienz, sondern auch Compliance mit regulatorischen Anforderungen und eine nachhaltige Transformation der Lieferketten.

T-Systems und Catena-X

T-Systems ist Gründungsmitglied und Partner des eingetragenen Vereins Catena-X Automotive Network. Darüber hinaus zählt T-Systems zu den zehn Anteilseignern der Betreibergesellschaft Cofinity-X. T-Systems bietet rund um Catena-X viele Dienste an: von Advisory und Onboarding bis hin zu Catena-X-Anschlusslösungen und Dataspace-as-a-Service.

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